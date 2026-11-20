به گزارش تابناک؛ عربستان سعودی با حمله هوایی به نیروگاه برق شهر المخا در استان تعز یمن زیر ساخت‌های حیاتی را هدف قرار داد.

منابع یمنی امروز جمعه از ادامه حملات هوایی عربستان سعودی به مناطق مختلف یمن خبر دادند؛ حملاتی که استان‌های صعده و تعز و همچنین صنعاء، پایتخت این کشور، را دربر گرفته است.

خبرگزاری سبأ یمن گزارش داد که جنگنده‌های عربستان سعودی مناطقی از استان صعده از جمله شهرستان‌های غمر و منبه را هدف حملات خود قرار دادند. همچنین منطقه مران در این استان هدف حمله موشکی قرار گرفت.

رسانه‌های یمنی همچنین از حمله به شبکه مخابراتی در استان صعده و هدف قرار گرفتن نیروگاه برق منطقه قحزه در این استان خبر دادند. منابع یمنی تصاویری از حمله به نیروگاه برق شهر المخا در استان تعز منتشر کردند که از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی این شهر حکایت دارد.

منبع: تسنیم



