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ارتباط علنی سلطنت طلبان با عناصر موساد!
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انتشار ویدیوی اخیر در جریان مناظره زنده، بار دیگر ماهیت واقعی و پشت پرده جریانسلطنتطلب و طرفداران رضا پهلوی را برای همه عیان کرد. وقتی بهطور آشکار دیده میشود که سکان هدایت این جریانها در دست سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و عوامل موساد است، دیگر هیچ جای تردیدی باقی نمیماند که فعالیتهای آنها هیچ سنخیتی با منافع مردم ایران ندارد.
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