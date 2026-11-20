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انتشار ویدیوی اخیر در جریان مناظره زنده، بار دیگر ماهیت واقعی و پشت پرده جریان‌سلطنت‌طلب و طرفداران رضا پهلوی را برای همه عیان کرد. وقتی به‌طور آشکار دیده می‌شود که سکان هدایت این جریان‌ها در دست سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و عوامل موساد است، دیگر هیچ جای تردیدی باقی نمی‌ماند که فعالیت‌های آن‌ها هیچ سنخیتی با منافع مردم ایران ندارد.