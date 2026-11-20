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وقایع اتفاقیه
افشای شدت عمل شیخ در تسویه صداوسیما
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در بخشی از قسمت سوم مستند رئیس سازمان درباره مسیر مدیریت سازمان صداوسیما، به ماجرای سرپرستی شیخ عبدالله نوری و حجت الاسلام و السملین سید علیاکبر محتشمیپور در صداوسیما با حکم رئیس وقت قوه قضاییه اشاره پرداخته شده بود و در این میان، آنچه قابل تامل بود، تسویه بیضابطه صداوسیما بود که ثلمهای شدید به صداوسیما زد. این بخش را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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