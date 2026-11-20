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مدیریت صداوسیما که در روزهای پایانی فعالیت خود تصمیم به توقیف هم‌زمان چند اثر نمایش خانگی گرفته، در گزارشی این تصمیم را «لغو مجوز آثار ناپاک» توصیف کرده است. در این گزارش برخورداری از محتوای «پاک» و متناسب با خانواده‌های ایرانی، به‌عنوان شرط صدور مجوز برای این محصولات عنوان شده است.