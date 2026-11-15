||16:01
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرحضور رئیس‌دفتر پزشکیان در مراسم ترحیم کوروش زارعی
2424بازدید

سریال یل توقیف شد

انتشار سریال یل به علت محتوای مجرمانه با دستور قضایی متوقف شد.

کد خبر: 4202040تاریخ انتشار: 2424 بازدید

fe۴۰ae۶۸ZTp۳ZWJwfGY۶MTI۲ODYzMS۵wbmd۸ZnVpOjEyNTc۵NDl۸bDpmYXx۲OjE

به گزارش تابناک، با دستور قضایی دادسرای ناحیه ۳۵ تهران (فرهنگ و رسانه) ، انتشار سریال «یل» ، محصول شرکت پارس فیلمنت، به دلیل انتشار محتوای مجرمانه و مغایر با عفت و اخلاق عمومی، تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در قسمت ششم این مجموعه تصاویری مغایر با موازین شرعی و عرف جامعه به نمایش درآمده است که به دلیل خدشه‌دار کردن اخلاق عمومی و تعارض با ارزش‌ها و فرهنگ اصیل ایرانی، مورد نقد کاربران فراوانی گرفته است.

این تصمیم در راستای صیانت از ارزش‌های فرهنگی و اخلاق عمومی جامعه و مقابله با انتشار محتوای مغایر با قوانین و ضوابط کشور اتخاذ شده است.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

توقیفمحتوای مجرمانهسریال یل

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.