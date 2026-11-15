سریال یل توقیف شد

به گزارش تابناک، با دستور قضایی دادسرای ناحیه ۳۵ تهران (فرهنگ و رسانه) ، انتشار سریال «یل» ، محصول شرکت پارس فیلمنت، به دلیل انتشار محتوای مجرمانه و مغایر با عفت و اخلاق عمومی، تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در قسمت ششم این مجموعه تصاویری مغایر با موازین شرعی و عرف جامعه به نمایش درآمده است که به دلیل خدشه‌دار کردن اخلاق عمومی و تعارض با ارزش‌ها و فرهنگ اصیل ایرانی، مورد نقد کاربران فراوانی گرفته است.

این تصمیم در راستای صیانت از ارزش‌های فرهنگی و اخلاق عمومی جامعه و مقابله با انتشار محتوای مغایر با قوانین و ضوابط کشور اتخاذ شده است.