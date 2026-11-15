سبزپوشی ۸۱ درصدی بورس با ورود ۵.۵ همت پول / خروج ۲۵۵ میلیارد تومان از صندوق‌ طلا

شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۱۱ هزار و ۵۸۷ واحدی به سطح ۸ میلیون و ۴۶۵ هزار واحد رسید و از سقف قبلی خود عبور کرد. هم‌زمان با سبزپوشی ۸۱ درصد نمادهای بازار، معاملات خرد شاهد ورود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، معاملات امروز بورس با ورود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول به معاملات خرد و رشد شاخص‌های سهام همراه شد. به گونه ای که شاخص کل بورس تهران با افزایش ۱۱۱ هزار و ۵۸۷ واحدی و ثبت بازدهی مثبت ۱.۳۴ درصدی، به سطح ۸ میلیون و ۴۶۵ هزار واحد رسید و حدود ۵ هزار واحد بالاتر از سقف قبلی خود در ۲۱ مهرماه قرار گرفت.

شاخص قیمت وزنی‌ارزشی نیز با رشد بیش از ۱۸ هزار واحدی، به سطح یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن هم بیش از ۳۴ هزار واحد افزایش یافت و در سطح ۲ میلیون و ۳۸۷ هزار واحد ایستاد.

ارزش دلاری بورس تهران چقدر شد؟

در معاملات امروز، بیش از ۸۴۶ هزار معامله بورسی انجام شد که ارزش آن‌ها از ۴۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. ارزش کل بورس تهران نیز در پایان معاملات، به بیش از ۲۹ هزار همت، معادل ۱۱۰ میلیارد دلار رسید.

چند درصد بورس مثبت بود؟

در این روز، ۸۱ درصد بازار، معادل ۷۹۵ نماد، سبزپوش بود و ۶۰۵ نماد بیشترین سوددهی را برای سهامداران داشتند. در مقابل، ۱۹ درصد بازار، معادل ۱۸۱ نماد، بازدهی منفی ثبت کرد.

بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان ارزش سفارشات خرید

ارزش سفارش‌های خرید به ۱۱.۳ همت رسید؛ در حالی که ارزش سفارش‌های فروش ۱.۴ همت بود. در کنار ورود ۵٫۵ همت پول به معاملات خرد، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۲٫۵ همت پول مواجه شدند.

نمادهای فارس، فولاد، فملی، شپنا و تابان بیشترین تأثیر را بر شاخص بورس داشتند. نمادهای فملی، تاصیکو، شتبریز و وبملت نیز در فهرست نمادهای پرتراکنش معاملات امروز قرار گرفتند.

بیشترین پول به صندوق های اهرمی رسید

بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد صندوق‌های اهرمی با جذب ۱.۳ همت، بیشترین ورود پول را داشتند. پس از آن، گروه‌های دارویی با ۸۵۶ میلیارد تومان، نفتی با ۶۷۴ میلیارد تومان و فلزات با ۶۳۵ میلیارد تومان، در میان گروه‌های دارای بیشترین ورود پول قرار گرفتند. نمادهای دوایکس، اهرم، دعبید و فملی نیز در صدر فهرست ورود پول حقیقی بودند.

خروج ۲۵۵ میلیارد تومان از صندوق طلا

در مقابل، بیشترین خروج پول به صندوق‌های درآمد ثابت با ۲.۵ همت اختصاص داشت. صندوق‌های طلا خروج ۲۵۵ میلیارد تومان پول را ثبت کردند و گروه چندرشته‌ای با خروج ۲۱۰ میلیارد تومان، از دیگر گروه‌هایی بود که در روز صعود شاخص‌های بورس با خروج نقدینگی مواجه شد.