روز مثبت بازار سهام؛ سبزپوشی ۸۴ درصد نمادها و ورود ۵.۸ همت نقدینگی به بورس

بازار سهام روز مثبتی را پشت سر گذاشت؛ به طوری که شاخص کل بورس با رشد بیش از ۱۷۰ هزار واحدی، به سطح ۸ میلیون و ۸۳ هزار واحد رسید.





به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار سهام پس از افت‌وخیزها و روند نزولی هفته گذشته، امروز روزی کاملاً متفاوت و سبز را تجربه کرد و شاخص‌ها با رشد دسته‌جمعی به استقبال معاملات رفتند.

بر اساس آمارهای معاملاتی امروز، شاخص کل بورس با جهش چشمگیر ۱۷۰ هزار و ۹۳۱ واحدی، معادل ۲.۱۶ درصد رشد، توانست خود را به پله ۸ میلیون و ۸۳ هزار واحد برساند. شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نیز با افزایشی بیش از ۲۸ هزار واحدی در سطح ۱ میلیون و ۳۳۴ هزار واحد ایستاد. همچنین شاخص کل هم‌وزن به عنوان نماینده واقعی‌ترِ تمامی نمادهای بازار، با صعود بیش از ۳۱ هزار واحدی، در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار واحدی آرام گرفت تا نشان دهد اقبال عمومی شامل طیف وسیعی از سهم‌ها شده است.



حجم و ارزش معاملات نیز گویای رونق بازار بود؛ به‌طوری‌که فعالان بورسی بیش از ۸۴۸ هزار معامله به ارزش کل بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان ثبت کردند. با این رشد ارزش، کل بورس تهران به بیش از ۲۸ هزار همت (معادل تقریبی ۱۰۵ میلیارد دلار) رسید.



بیش از پنج همت راهی بورس شد

بررسی تابلوی معاملات نشان می‌دهد امروز جریان پول هوشمند به سمت بازار سرازیر شده است؛ رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ورود پول خرد به معاملات سهام ثبت شد و در مقابل، ۴.۴ همت نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد تا مسیر حرکت سرمایه‌ها کاملاً نمایان شود. فضای عمومی تابلو نیز کاملاً به نفع خریداران بود؛ به گونه ای که ۸۴ درصد از نمادها (معادل ۸۰۵ نماد) بازدهی مثبت داشتند و تنها ۱۵۴ نماد منفی خوردند. جالب اینکه ۶۰۹ نماد بورسی بازدهی مثبت ۲ تا ۳ درصدی را به ثبت رساندند. تقاضا در بازار نیز سنگین بود و ۸.۸ همت سفارش خرید در برابر ۱.۲ همت سفارش فروش خودنمایی می‌کرد.







جریان ورود و خروج نقدینگی در گروه های بورسی

در تفکیک گروه‌ها، بیشترین ورود پول حقیقی به ترتیب به گروه «فلزات اساسی» با ۰.۹ همت، «فرآورده‌های نفتی» با ۸۱۹ میلیارد تومان و «محصولات شیمیایی» با ۸۱۷ میلیارد تومان اختصاص یافت و نمادهای «فباهنر» ، «شپنا» ، «فولاد» و «تاصیکو» در صدر جذب نقدینگی نشستند. در سوی مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با ۴.۴ همت، صندوق‌های طلا با ۱.۱ همت و گروه ماشین‌آلات با ۵۶ میلیارد تومان بیشترین خروج پول را تجربه کردند.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص نیز «فملی» ، «فارس» ، «فولاد» ، «تابان» و «شپنا» بیشترین نقش را در سبزپوشی بازار داشتند و «فملی» ، «داروند» ، «شک» و «فباهنر» نیز به عنوان نمادهای پرترکنش روز معرفی شدند.





