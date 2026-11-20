رابطه صمیمانه مجید مظفری و دخترش نیکی، فراتر از پدر و دختری و سرشار از عشق و رفاقت است.

به گزارش تابناک؛ مجید مظفری پس از درگذشت همسرش، زندگی‌اش را در کنار دخترش نیکی ادامه داده است. او می‌گوید این دو به یکدیگر وابستگی زیادی دارند و رابطه‌شان بیشتر از آنکه شبیه رابطه پدر و فرزندی باشد، به دوستی و رفاقت نزدیک است.

مجید مظفری: با وجود نیکی هرگز احساس تنهایی نکرده‌ام

مجید مظفری درباره رابطه‌اش با دخترش می‌گوید: «من و نیکی‌جان از وقتی همسرم فوت کرد تنها زندگی می‌کنیم و بسیار به هم وابسته‌ایم. رابطه ما خیلی بیشتر از رابطه پدر و فرزندی، رابطه‌ای رفاقت‌آمیز است. خیلی برای هم وقت می‌گذاریم و درباره چیزهای مختلفی با هم صحبت می‌کنیم. باوجود نیکی من هرگز در زندگی‌ام احساس کمبود و تنهایی نداشته‌ام.»

نیکی مظفری نیز درباره علاقه و وابستگی‌اش به پدر می‌گوید: «بابا همه زندگی من است و خودش هم این را می‌داند. ما بیشتر از اینکه با هم رابطه پدر و فرزندی داشته باشیم، رفیق هستیم. من در تمام زندگی‌ام سعی کرده‌ام همه حرف‌هایم را با پدرم در میان بگذارم؛ چون معتقدم رفیق و دوست واقعی هر انسانی پدر و مادرش هستند و هیچ‌کس خیر و صلاح فرزند را به اندازه پدر و مادرش نمی‌خواهد.»

نگرانی و هیجان مجید مظفری در روز تولد دخترش

مجید مظفری خاطره جالبی هم از روز تولد نیکی تعریف کرده است. او می‌گوید آن روز از شدت نگرانی و هیجان آرام و قرار نداشته و حتی تأخیر پزشک در رسیدن به بیمارستان باعث عصبانیتش شده بود.

او درباره آن روز گفته است: «روزی که قرار بود نیکی به دنیا بیاید، من از ساعت ۱۰ شب مادر خدا بیامرزش را به بیمارستان رساندم و بسیار هیجان‌زده و دلواپس بودم. دکتر کمی دیر رسید و این موضوع مرا نگران و عصبانی کرده بود تا جایی که دکتر از در دیگری وارد اتاق زایمان شد تا روبه‌رو نشویم! ولی وقتی نیکی به دنیا آمد و فهمیدم حال همسر و دخترم خوب است، خوشحالی جای نگرانی را گرفت و از دکتر هم بابت عصبانیتم عذرخواهی کردم.»

مظفری همچنین با خنده از اولین باری یاد کرده که نوزادان را از پشت پنجره اتاق نوزادان به او نشان دادند. به گفته او، نیکی نوزادی درشت، زیبا و قدبلند بود و وقتی چند نوزاد را در اتاق دید، به شوخی یکی دیگر را نشان داد و به پرستار گفت: «من اون یکی رو می‌خوام!»

ماجرای انتخاب اسم نیکی؛ از شهربانو تا دُردانه!

یکی دیگر از خاطرات جالب این پدر و دختر، ماجرای انتخاب نام نیکی است. مجید مظفری می‌گوید نام دخترش را مادرش انتخاب کرده است، اما خودش علاقه داشته نام شهربانو را برای او انتخاب کند.

نیکی مظفری هم در این باره می‌گوید مادرش ابتدا نام دُردانه را در نظر گرفته بود، اما پدرش شهربانو را دوست داشت. او با شوخی درباره این دو پیشنهاد گفته است: «خدا را شکر که دُردانه نشدم! به نظرم این اسم مخصوصاً برای زمانی که سن و سال کمی بالا باشد اصلاً مناسب نیست.»

روایت‌های این پدر و دختر نشان می‌دهد که صمیمیت، گفت‌وگو و اعتماد متقابل، بخش مهمی از رابطه آن‌هاست؛ رابطه‌ای که پس از سال‌ها همچنان رنگ و بوی رفاقت دارد.



