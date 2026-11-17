به گزارش تابناک؛ شایعات در این مدت بسیار بود اما انتظارها بالاخره به پایان رسید تا به پرسشی که از زمان خداحافظی پرشور دنیل کریگ در فیلم «زمانی برای مردن نیست» (No Time To Die) ورد زبان همه بود، پاسخ داده شد: جیمز باند بعدی کیست؟ و پاسخ این است: رابرت پتینسون. پتینسون در بیانیه‌ای که همزمان با این خبر هیجان‌انگیز منتشر شد، گفت:

ویلنوو نیز افزود: «پیش از هر چیز، می‌خواهم مراتب قدردانی عمیق خود را ابراز کنم از بازیگران برجسته‌ای که در این مسیر با ما همراه شدند. ما در میان استعدادهایی خارق‌العاده بودیم، اما تنها یک نفر می‌تواند ۰۰۷ باشد. بسیار خوشحالم که به رابرت پتینسون به عنوان جیمز باند جدیدمان خوش‌آمد می‌گویم. او آن روح ماندگار ۰۰۷ را در خود دارد و در عین حال، روحیه‌ای کاملاً تازه به این نقش می‌بخشد. بی‌صبرانه منتظر شروع کار هستم.»

تیزر کوتاهی از رابرت پتینسون در نقش جیمز باند منتشر شده است که می‌توانید آن را در ادامه ببینید:

این فیلم، اولین فیلم از زمان خرید حق پخش توسط آمازون ام‌جی‌ام استودیوز و اولین فیلمی است که بدون دخالت خانواده‌ی بروکلی ساخته می‌شود. تهیه‌کنندگان پاسکال و هیمن گفتند:

هنوز بازیگران دیگر فیلم مشخص نشده‌اند، اما اکنون ستاره‌ی داستان انتخاب شده و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که روند تولید به زودی فرایند خود را آغاز کند. از اینجا به بعد حدس و گمان‌ها پیرامون این می‌گردد که چه کسی قرار است نقش اصلی بعدی باند، شخصیت شرور و دیگر شخصیت‌های مکمل محبوب، از جمله ام، کیو، مانی‌پنی و دیگران را بازی کند. همچنین هنوز نمی‌دانیم چه کسی آهنگ همیشه افسانه‌ای باند را اجرا خواهد کرد.

در هفته‌های اخیر، همه نفس‌هایمان را حبس کرده و بی‌صبرانه منتظر بودیم تا مسابقه برای یافتن بهترین بازیگر جیمز باند به مراحل پایانی خود برسد، جایی که کالوم ترنر، جاش اوکانر و جک لودن همگی برای این نقش آدیشن دادند و چیزی با نقش نمادین مأمور مخفی فاصله نداشتند. اما در نهایت، پس از یک تغییر لحظه آخری در این مسابقه که نام آر-پاتز و نیکلاس هولت، به آن اضافه شد، پتینسون ۴۰ ساله نیز به جمع کسانی پیوست که برای جیمز باند آدیشن دادند. پتینسون به تازگی با دنیس ویلنوو، کارگردان باند ۲۶، در فیلم سوم «تلماسه» (Dune: Part Three) همکاری کرده و بازی‌اش در فیلم «پرایم‌تایم» (Primetime) در هفته‌های اخیر مورد تحسین فراوان این فیلمساز کبکی قرار گرفته است.

چرا ویلنوو روی رابرت پتینسون حساب کرد؟

به نظر می‌رسد نظر مثبت ویلنوو در انتخاب پتینسون برای باند بی‌تأثیر نبوده است. به هر حال، او هفتمین جیمز باند خواهد بود و و صادقانه بگوییم، با توجه به نقش جاسوسی عالی این مرد در فیلم «تنت» (Tenet) کریستوفر نولان، توانمندی پتینسون برای ایفای نقش یک قهرمان نمادین در این فرنچایز ثابت‌شده بود. همانطور که در فیلم «بتمن» کریستوفر ریوز نشان داده شد، رابرت پتینسون آن کیفیت ستاره‌ای محض را که یکی از لازمه‌های نقش جیمز باند است در خود دارد. ازاین‌رو دشوار نیست که بفهمیم چرا نینا گلد، مدیر انتخاب بازیگران معتقد است که پتینسون هر آنچه را که برای به هیجان آوردن و تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان لازم است، در خود دارد.

«رابرت پتینسون» و «نیکلاس هولت» در جمع گزینه‌های بازی در نقش جیمز باند

حالا که بیست و ششمین فیلم جیمز باند بالاخره بازیگر قهرمان خود را پیدا کرده و کارگردانی همچون دنی ویلنوو و فیلمنامه‌ای به قلم استیون نایت (خالق و مغز متفکر سریال «پیکی بلایندرز») را در اختیار دارد، مسیر برای آغاز فیلمبرداری هموار شده است؛ آن هم در حالی که آمازون آماده می‌شود تا دورانی جسورانه و جدید را برای مشهورترین جاسوس تاریخ سینما رقم بزند.