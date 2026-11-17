وقایع اتفاقیه

خطبه تاریخی آیت الله العظمی وحید خراسانی خطاب به محمدرضا شاه در 19 دی 1356 را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید که این مرجع تقلید عالم تشیع با تمثیل مقابله با نور توسط محمدرضا پهلوی در مقابله با دین، به او نهیب زد: «مردک خر نمی‌فهمی!»