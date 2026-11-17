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وقایع اتفاقیه
خطبه تاریخی آیت الله وحید خراسانی خطاب به شاه: مردک خر نمیفهمی!
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خطبه تاریخی آیت الله العظمی وحید خراسانی خطاب به محمدرضا شاه در 19 دی 1356 را در تابناک میبینید و میشنوید که این مرجع تقلید عالم تشیع با تمثیل مقابله با نور توسط محمدرضا پهلوی در مقابله با دین، به او نهیب زد: «مردک خر نمیفهمی!»
نظرات بینندگان
امثال آیتاللهالعظمی وحید که یک عمر طولانی رو برعکس ما به تقوا و پرهیز گذروندن همیشه زنده هستند
تابی جان قبل از انتشار، از مستند بودن آن مطمئن شوید!! اینکه با هوش مصنوعی ساخته شده است.
خدا رحمت کنه. عالی گفت
روح آن مرجع عظیمالشآن شاد
نابود باد پهلوی بی وطن. .
ایشان گل گفت. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد
سلام
لطفا به منظور احترام به وقت و هزینه مخاطب، ویدیو اینترو اول ویدیوها رو کوتاهتر کنید. ممنون
خدابیامرزه آیتالله وحیدخراسانی رومردبزرگی بودیک قرن عبادت بندگی تعلیم وتعلم
????
خداوند مرحوم آیت الله وحید خراسانی را بیامرزد.
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