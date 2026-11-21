سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو پایگاه شیخ عیسی و الجفیر نیروهای آمریکایی در جزیره بحرین را در پاسخ به اقدامات غیرقانونی ایالات متحده مورد حمله قرار داده است.

حملات سپاه به پایگاه‌های شیخ عیسی و جفیر بحرین

به گزارش تابناک،دومتعلق بهدر جزیرهرا در پاسخ به اقدامات غیرقانونی ایالات متحده موردقرار داده است.

گفتنی است؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روزهای اخیر نقاط مبدا تجاوز به ایران اسلامی در جزیره بحرین را مورد حملات پهپادی خود قرار داده بود.

منبع: فارس