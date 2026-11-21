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حملات سپاه به پایگاههای شیخ عیسی و جفیر بحرین
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو پایگاه شیخ عیسی و الجفیر نیروهای آمریکایی در جزیره بحرین را در پاسخ به اقدامات غیرقانونی ایالات متحده مورد حمله قرار داده است.
به گزارش تابناک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو پایگاه شیخ عیسی و الجفیر متعلق به نیروهای آمریکایی در جزیره بحرین را در پاسخ به اقدامات غیرقانونی ایالات متحده مورد حمله قرار داده است.
گفتنی است؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روزهای اخیر نقاط مبدا تجاوز به ایران اسلامی در جزیره بحرین را مورد حملات پهپادی خود قرار داده بود.
منبع: فارس
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