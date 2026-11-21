معاون امداد و نجات هلال احمر گیلان گفت: برخورد کامیون حامل گازوئیل با خودروی دنا پلاس در محور ضیابر به پیربازار، جان دو بانوی جوان از داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گیلان را گرفت.

به گزارش تابناک، علی قلیزاده، معاون امداد و نجاتبا اشاره به وقوعدر محور ضیابر به پیربازار اظهار کرد: در پی برخورد یکبادنا پلاس، دو بانوی جوان از سرنشینان این خودرو جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه جان‌باختگان این حادثه از داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گیلان بودند، افزود: این دو بانوی جوان اهل آستارا و به نام‌های دکتر معصومه شرری و زهرا شرری بودند که متأسفانه در این سانحه جان باختند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به وضعیت سایر سرنشینان خودرو بیان کرد: دو سرنشین دیگر این خودرو سواری که یک زوج جوان بودند نیز در این حادثه مصدوم شدند.

قلیزاده ادامه داد: این زوج جوان برای رساندن کارت دعوت مراسم عروسی خود به بستگان، عازم سفر بودند که در مسیر با این حادثه تلخ روبه‌رو شدند.

منبع: مهر