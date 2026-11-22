چرایی عدم حضور تیم‌های شمشیربازی ایران در مسابقات جام جهانی مصر و الجزایر باید به‌طور شفاف مشخص شود؛ در شرایطی که حضور مستمر در رقابت‌های بین‌المللی برای ارتقای رنکینگ و سنجش واقعی سطح فنی ورزشکاران ضروری است.

جام روسیه؛ مدال‌ها برای جشن کافی‌اند، اما برای پنهان کردن واقعیت شمشیربازی ایران نه!

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، نتایج محدود، همراهان پرتعداد، مسئولیت‌های چندگانه و اطلاع‌رسانی‌های دور از واقعیت در فدراسیون شمشیربازی؛ پاسخ‌گویی کجاست؟ فدراسیونی که در روزهای افول قرار دارد و آینده روشنی را نمی‌توان برای آن متصور بود.

حضور تیم‌های ایران در هر سه اسلحه اپه، فلوره و سابر در مسابقات جام روسیه می‌توانست فرصت مناسبی برای ارزیابی فنی ورزشکاران، بررسی عملکرد کادرهای فنی و سنجش وضعیت آمادگی تیم‌های ملی باشد. با این حال، نتایج به‌دست‌آمده، به‌ویژه با توجه به سطح رقابتی مسابقات و ترکیب شرکت‌کنندگان، پرسش‌های جدی درباره وضعیت فعلی شمشیربازی ایران ایجاد می‌کند.

در بخش سابر زنان، نماینده ایران از میان ۱۸ شرکت‌کننده با کسب چهار پیروزی و یک شکست در جدول مقدماتی به جایگاه سوم مشترک رسید. در بخش آقایان نیز از میان ۲۰ شرکت‌کننده، نیما زاهدی مقام نهم را کسب کرد و متین شاهدی و طاها کارگرپور به ترتیب دوازدهم و چهاردهم شدند.

در اسلحه فلوره زنان، نماینده ایران در جایگاه شانزدهم قرار گرفت و در بخش آقایان نیز صدرا حسینی و صادق سجادپور به ترتیب دوازدهم و پانزدهم شدند. در اسلحه اپه، تیم آقایان در بخش تیمی از میان ۹ تیم شرکت‌کننده به مقام ششم رسید و نماینده بانوان نیز جایگاه هشتم را به دست آورد.

نکته قابل تأمل، سطح و جایگاه تعدادی از شرکت‌کنندگان این مسابقات بود؛ به‌طوری‌که برخی از ورزشکاران حاضر فاقد رده‌بندی جهانی بودند یا در میان نفرات برتر رنکینگ جهانی قرار نداشتند. بنابراین، نتایج کسب‌شده نیازمند بررسی جدی است و نمی‌توان صرف حضور در مسابقات را به‌عنوان یک دستاورد ارزیابی کرد.

مدال‌آوری ارزشمند است، اما نباید سطح مسابقات را فراموش کنیم

بدون تردید کسب مدال در هر رقابتی ارزشمند است و تلاش ورزشکارانی که برای رسیدن به سکو رقابت می‌کنند، شایسته تقدیر، اما میان ارزش تلاش ورزشکار و سطح فنی یک مسابقه تفاوت وجود دارد. نمی‌توان صرف کسب یک مدال را بدون در نظر گرفتن تعداد شرکت‌کنندگان، کیفیت حریفان، سطح فنی رقابت‌ها و جایگاه ورزشکاران حاضر، به‌عنوان یک موفقیت بزرگ بین‌المللی معرفی کرد.

نحوه اطلاع‌رسانی و استفاده از عنوان‌هایی مانند «درخشش» نیز باید متناسب با واقعیت رقابت‌ها باشد. وظیفه اطلاع‌رسانی ورزشی صرفاً برجسته کردن نتیجه و بزرگ‌نمایی یک مقام نیست؛ بلکه باید تصویری دقیق از سطح مسابقه و ارزش واقعی نتیجه ارائه دهد.

اگر قرار است هر مدال یا هر جایگاه در مسابقاتی با سطح رقابتی محدود به‌عنوان یک موفقیت بزرگ معرفی شود، پس معیار واقعی ارزیابی عملکرد تیم‌های ملی چیست؟ موفقیت باید با شاخص‌های فنی و در مقایسه با سطح رقابت سنجیده شود، نه صرفاً با عناوین خبری.

چرا به جای همراهان بیشتر، به ورزشکاران جوان فرصت داده نشد؟

یکی از پرسش‌های جدی درباره این اعزام، تعداد همراهان و ترکیب کاروان اعزامی است. در شرایطی که چندین نفر به‌عنوان همراه در کنار تیم حضور داشتند، این سؤال مطرح می‌شود که ضرورت حضور تمامی این افراد چه بوده و نقش و مسئولیت مشخص هر یک در این اعزام چه بوده است؟

آیا امکان مدیریت بهتر ترکیب کاروان وجود نداشت؟ آیا نمی‌شد با کاهش تعداد همراهان غیرضروری، ظرفیت بیشتری برای اعزام ورزشکاران جوان فراهم کرد؟

این موضوع به‌خصوص در بخش بانوان اهمیت بیشتری دارد. در شرایطی که شمشیربازی ایران برای پشتوانه‌سازی و شناسایی نسل آینده به حضور بیشتر ورزشکاران جوان در رقابت‌های بین‌المللی نیاز دارد، چرا از این فرصت برای افزایش تعداد نمایندگان بانوان استفاده نشد؟

اعزام به مسابقات بین‌المللی صرفاً نباید به حضور تعدادی از ورزشکاران و همراهان محدود شود. این اعزام‌ها باید با هدف توسعه ظرفیت فنی، ایجاد تجربه رقابتی و شناسایی استعدادهای آینده انجام شوند. وقتی منابع و ظرفیت اعزام وجود دارد، اولویت‌بندی باید بر اساس منافع فنی تیم‌های ملی و آینده این رشته صورت بگیرد.

تعدد مسئولیت‌ها؛ آیا تمرکز بر تیم ملی کافی نیست؟

موضوع دیگری که نیازمند شفاف‌سازی است، نحوه تقسیم مسئولیت‌ها در ساختار شمشیربازی کشور است. برای مثال، آقای علی یعقوبیان که به‌تازگی به مجموعه فنی تیم ملی اپه اضافه شده و مسئولیت سرمربیگری این اسلحه را بر عهده گرفته‌اند، هم‌زمان ریاست هیئت شمشیربازی را نیز بر عهده دارند.

این پرسش مطرح است که آیا جمع کردن دو مسئولیت مهم اجرایی و فنی در یک فرد، با توجه به حجم وظایف هر دو جایگاه، تصمیم درستی است؟

سرمربی تیم ملی باید بخش عمده تمرکز خود را صرف برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، نظارت بر تمرینات، تحلیل عملکرد ورزشکاران و حضور مؤثر در مسابقات کند. از سوی دیگر، ریاست هیئت نیز مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی مستقلی دارد.

آیا در ساختار شمشیربازی کشور نیروی متخصص دیگری برای پذیرش مسئولیت ریاست هیئت وجود ندارد؟ چرا باید مسئولیت‌هایی که هرکدام به زمان، تمرکز و پاسخ‌گویی مستقل نیاز دارند، در یک جایگاه جمع شوند؟

بحث بر سر توانایی فردی نیست؛ موضوع، ضرورت تفکیک مسئولیت‌ها، جلوگیری از تداخل وظایف و ایجاد تمرکز کافی برای پیشبرد برنامه‌های تیم ملی است.

غیبت در جام‌های جهانی؛ برنامه فنی تیم‌های ملی کجاست؟

از سوی دیگر، چرایی عدم حضور تیم‌های ایران در مسابقات جام جهانی مصر و الجزایر نیز باید به‌طور شفاف مشخص شود. در شرایطی که حضور مستمر در رقابت‌های بین‌المللی برای حفظ آمادگی، ارتقای رنکینگ و سنجش واقعی سطح فنی ورزشکاران ضروری است، باید مشخص شود چه تصمیمی درباره این اعزام‌ها گرفته شده و مسئولیت آن بر عهده چه کسانی است.

نمی‌توان از یک طرف درباره ضرورت پیشرفت و موفقیت تیم‌های ملی صحبت کرد و از طرف دیگر، فرصت حضور در رقابت‌های معتبر بین‌المللی را از ورزشکاران گرفت؛ بدون آنکه توضیح روشنی درباره دلایل این تصمیم ارائه شود.

چه کسی پاسخ‌گوی وضعیت امروز شمشیربازی ایران است؟

پرسش اساسی این است که چه کسی باید پاسخ‌گوی این نتایج، تصمیمات و ارزیابی عملکرد فنی تیم‌های ملی باشد؟ اگر حتی در مسابقاتی با سطح رقابتی محدودتر نیز نتایج قابل دفاعی به دست نمی‌آید، وضعیت شمشیربازی ایران را چگونه باید توصیف کرد؟ این روند نزولی تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند و چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا مسئولان نسبت به وضعیت این رشته واکنش جدی نشان دهند؟

در شرایطی که فدراسیون بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خود را معطوف به انتخابات، ثبت‌نام و مسائل مدیریتی کرده است، نباید وضعیت فنی تیم‌های ملی و نتایج به‌دست‌آمده به حاشیه رانده شود. انتخابات و تغییرات مدیریتی نمی‌تواند دلیلی برای نادیده گرفتن مسئولیت‌ها و عملکرد گذشته باشد.

مسئله امروز شمشیربازی ایران فقط نتایج جام روسیه نیست؛ مسئله، مجموعه‌ای از تصمیمات درباره انتخاب کادر فنی، نحوه اعزام، استفاده از ظرفیت‌های موجود، پشتوانه‌سازی، مدیریت تیم‌های ملی و حتی نحوه انعکاس نتایج است.

مدال گرفتن ارزشمند است، اما بزرگ‌نمایی نتایج نمی‌تواند جایگزین پیشرفت واقعی شود. شمشیربازی ایران بیش از تیترهای درخشان و جشن گرفتن برای نتایج مقطعی، به برنامه‌ریزی اصولی، ارزیابی صادقانه، شفافیت در تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی مسئولان نیاز دارد.