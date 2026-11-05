وضعیت این روزهای شمشیربازی؛ سابر بدون نشانه روشن، اپه در مسیر تغییر

ابهام در اعزام سابر ایران به روسیه، از نحوه انتخاب ملی‌پوشان تا بلاتکلیفی کادر فنی، بار دیگر ضعف برنامه‌ریزی فدراسیون شمشیربازی را نمایان کرده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، اعزام تیم‌های ملی شمشیربازی ایران به رقابت‌های پیش‌رو در روسیه، می‌توانست فرصتی برای میدان دادن به نسل جوان سابر و آماده‌سازی ملی‌پوشان بزرگسال در ادامه فصل باشد؛ اما در آستانه این مسابقات، هنوز پرسش‌های مهمی درباره نحوه انتخاب نفرات، ترکیب تیم اعزامی و حتی حضور سابر در این رقابت‌ها بی‌پاسخ مانده است.

ابهام در برنامه اعزام، در کنار بلاتکلیفی درباره کادر فنی و تغییرات مکرر در رأس هدایت این تیم، نگرانی‌ها درباره مسیر آینده سابر ایران را افزایش داده است. در شرایطی که تیم اپه نیز با تغییراتی در ساختار فنی روبه‌رو شده، مشخص نیست فدراسیون برای سابر چه برنامه‌ای در نظر دارد و آیا قرار است با کادر فعلی ادامه دهد یا تغییرات تازه‌ای در راه است. مسابقات روسیه می‌تواند محکی جدی برای ارزیابی برنامه‌های فنی و روند جوان‌گرایی باشد؛ فرصتی که تحقق آن، پیش از هر چیز به شفافیت تصمیم‌های فدراسیون نیاز دارد.

با آغاز تمرینات تیم‌های ملی، انتظار می‌رود برنامه اعزام و نحوه انتخاب ملی‌پوشان نیز مشخص شده باشد، اما همچنان ابهاماتی درباره حضور سابر ایران در این رقابت‌ها وجود دارد.

اینکه ترکیب اعزامی بر چه اساسی مشخص خواهد شد، آیا انتخابی برگزار می‌شود و چه نفراتی در آن حضور خواهند داشت، از جمله پرسش‌های بی‌پاسخ است. همچنین مشخص نیست تیم سابر در کنار تیم اپه راهی روسیه خواهد شد یا برنامه اعزام این دو اسلحه متفاوت است.

نکته قابل تأمل دیگر، وضعیت کادر فنی سابر است. پس از تغییرات متعدد و آزمون‌وخطاهای صورت‌گرفته در انتخاب سرمربی، هنوز نشانه روشنی از شکل‌گیری یک ساختار فنی باثبات دیده نمی‌شود. در رقابت‌های گذشته نیز تیم سابر ایران نه در زمینه جوان‌گرایی به دستاورد مشخصی رسید و نه توانست نتایج قابل قبولی کسب کند؛ موضوعی که پرسش‌هایی را درباره مسیر فنی و برنامه‌ریزی این تیم مطرح می‌کند.

با توجه به تغییرات صورت‌گرفته در ساختار فنی تیم اپه، این پرسش مطرح است که آیا سابر ایران نیز در آستانه تغییراتی مشابه قرار دارد یا فدراسیون تصمیم دارد با کادر فعلی به کار خود ادامه دهد؟

مسابقات روسیه می‌تواند فرصت مهمی برای ارزیابی نسل جوان و آماده‌سازی بزرگسالان باشد؛ اما پیش از آن، فدراسیون باید درباره نحوه انتخاب نفرات، ترکیب اعزامی و وضعیت کادر فنی سابر شفاف‌سازی کند.