به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در توجیه فیلم اتاق تاریک پزشکیان که با واکنش‌های منفی مواجه شده گفت: رفتار شجاعانه و صادقانه آقای رئیس جمهور قابل تقدیر است؛ وگرنه ایشان هم مرد جنگ است و هم اینکه به اندازه کافی بلدند که در شرایط دشوار تاب بیاورند.



