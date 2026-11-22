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دفاع سخنگوی دولت از فیلم جنجالی پزشکیان
سخنگوی دولت در توجیه فیلم اتاق تاریک پزشکیان، رفتار صادقانه رئیس جمهور را تقدیر کرد.
به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در توجیه فیلم اتاق تاریک پزشکیان که با واکنشهای منفی مواجه شده گفت: رفتار شجاعانه و صادقانه آقای رئیس جمهور قابل تقدیر است؛ وگرنه ایشان هم مرد جنگ است و هم اینکه به اندازه کافی بلدند که در شرایط دشوار تاب بیاورند.
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نظرات بینندگان
جنگشو کی دیده
یک پدری بود چون نمی توانست کار و شغلی برا خودش دست و پا کند و کاری انجام بده تا درآمد داشته باشد شبها کنار خانواده می نشست و نان و پنیر میخورد و می گفت ببینید منم دارم نان پنیر میخورم.
خود گویی و خود خندی عجب هنرمندی
رفتارآقای رئیس جمهور دراین شرایط نمی تواند مرحمی برزخم هائی که دراین مدت دولت برای مردم ایجاد کرده باشد ضمن اینکه وجود شخص شما در جایگاه سخنگوئی نیز مزید بر علت شده کافیست نسبت به اظهارات خود به افکار عمومی مراجعه کنید جامعه بشدت ازشما عصبانی است
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