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سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله اهل کرمانشاه پس از انتقال از مدرسه به خانه به شکل مشکوکی جان باخته و از طبقه پنجم به پایین پریده یا پرتاب شده است. در تصاویر مراسم خاکسپاری سوگند صیادی مشخص است که کیومرث صیادی پدر سوگند صیادی بر سر پیکر او حاضر شده که در فضای مجازی واکنش برانگیز شده است.