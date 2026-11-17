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پدر سوگند صیادی در صف اول مراسم خاکسپاریاش!
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سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله اهل کرمانشاه پس از انتقال از مدرسه به خانه به شکل مشکوکی جان باخته و از طبقه پنجم به پایین پریده یا پرتاب شده است. در تصاویر مراسم خاکسپاری سوگند صیادی مشخص است که کیومرث صیادی پدر سوگند صیادی بر سر پیکر او حاضر شده که در فضای مجازی واکنش برانگیز شده است.
نظرات بینندگان
شماها بهتر قضاوت زود و بی جا نفرمایید. اصلا عادت ایرانی جماعت شده این قضاوت های عجولانه. همه هم تو همه چی ماشاالله فوق تخصص!!!
من خودم پدرم
حالا دوست پسر داشته
این واقعیته که تو جامعه ما هست
نمیشه دخترتو بگیری بکشی که
باید پدر از طریق مادر بتونه ابن قضیه رو مدیریت کنه نه اینکه کل صورت مساله رو پاک کنه
مقصر در درجه اول مدرسه بوده که چیزی که تو بیرون اتفاق افتاده رو به پدرش گفته و دوم پدر که نتونسته به خودش مسلط باشه و مدیریت کنه
پدر بی رحم دخترش را کشته است بخاط هیچی. هم مدرسه مقصر است که یک پدری را عصبی می کنند که باید دختر را به خانه ببرد و بکشد و هم جامعه. چون برخی خانواده با حرف و حدیث دیگرا عصبی و غیرتی می شوند و زندگی دختر نازنین خود را به خاطر غیرت و ناموس نابود می کنند.
ما ایرانیان همه یک خانواده هستیم فضول تو هستی که بین ما ایرانیان تفرقه می اندازی
مدیر مدرسه بی سواد بی مسولیت باعث این اتفاق شده معلوم نیست اینها برچه اساسی گزینش می شوند اگر قدر عاقلانه رفتار کرده بود چنین نمی شد .
متهم اصلی مدیر مدرسه و بعد پدرش می باشد
روحش شاد باشه این غنچه ی نشکفته
امیدوارم با فرهنگ سازی های گسترده
دست از تعصباتی که باعث آزار روان جامعه میشه بردارن
مساله خانوادگی است، مگر باید به سایرین پاسخ دهند؟ مگر دیگران طلبکار از این خانواده هستند؟ چه میدانیم خودش پریده و خودکشی کرده یا به قتل رسیده؟ اگر به قتل هم رسیده باشد باز هم خانوادگی است
فضول نباشیم
ببخشید پس جنبه عومی جرم و خدشه دار شدن افکار عمومی چرا باعث میشه قاضی پدر رو به زندان محکوم کنه. پس خانوادگی نیست.
مساله ای که باعث آزار روانی جامعه بشه به همه مربوط هست یعنی چی خانوادگی بوده؟ سواد اجتماعی نداری نظر نده
امیدوارم برای خودت همین مسایل خانوادگی پیش بیاد برای شخص خودت
برات متاسفم او فقط پدر است و بس حق زندگی خدا داده و قانون باید مثل یک غریبه و قتل عمد رسیدگی کند . و بعد مدیر مدرسه این خانم که دانسته و هیچ کاری نکرده باید پاسخگو باشد.
مسله خانوادگی هست ولی جنبه انسانی و اجتماعی دارد .
با همین منطق هر کسی مجازه هر کار خلافی بکنه بگه مساله خانوادگی هست لاپوشانی قتل های خانوادگی به بهانه های واهی ناموسی و سفیدشویی این کار نمی تونه این جنایت رو عادی کنه
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