کپی پیوندچاپ7 دیدگاه4728 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم نبض خبرتصاویر دردآور مراسم تشییع سوگند صیادی تعداد بازدید: ۱۳۳۵ تعداد بازدید: ۱۳۳۵ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4202464 | 4728 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۱:۲۵ | 17 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن تصاویر تلخ و دردآور مراسم تشییع سوگند صیادی را با حضور والدینش میبینید و میشنوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4202464/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:تشییعویدیونبض خبردخترکشیسوگند صیادی مطالب مرتبطپدر سوگند صیادی در صف اول مراسم خاکسپاریاش!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ماجرای مرگ مشکوک دختر ۱۶ ساله کرمانشاهیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵لحظه دخترکشی وحشتناک در اسلامشهر +18تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۲/۰۳دخترکشی هولناک در ایلام به دست پدر سنگدلتاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۶/۰۹دخترکشی پدر ایرانی در کاناداتاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۷ در انتظار بررسی:۲ غیرقابل انتشار:۰ ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۲:۰۲ +۱ −۱ پاسخ متاسفم برای پدرش که از نظر فکری مشکل داره و چرا قانون تغییر نمیکنه تا کی مصیبت ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۱:۵۷ +۱ −۱ پاسخ مدیر مدرسه و پدر مرحومه چطوری میتونن با این عذاب وجدان زندگی کنن؟ مریم ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۱:۵۰ +۱ −۱ پاسخ ای داد وبیداد ای امان امان از این همه درددیگه چه فایده آدم برا کدامش گریه کنه ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۱:۵۷ +۴ −۱ پاسخ در پاسخ به مریم طرف خودش زده بچه شو کشته اومده براش عزاداری هم میکنه ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۱:۴۵ +۴ −۱ پاسخ روحش شادباید مسببین پژمردن این گل نشکفته مجازات بشن آرش ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۱:۴۵ +۱ −۰ پاسخ تا زمانی که این دختر زنده بود کسی به فریادش نرسید الان که کشته شد هزارتا صاحب پیدا کرده کریمی ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۱:۳۷ +۸ −۰ پاسخ کاش کسی به فکر یک قانون موثر و بازدارنده می بود تا انتشار عزاداری و .... دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
متاسفم برای پدرش که از نظر فکری مشکل داره و چرا قانون تغییر نمیکنه تا کی مصیبت
مدیر مدرسه و پدر مرحومه چطوری میتونن با این عذاب وجدان زندگی کنن؟
ای داد وبیداد
ای امان امان از این همه درد
دیگه چه فایده
آدم برا کدامش گریه کنه
طرف خودش زده بچه شو کشته اومده براش عزاداری هم میکنه
روحش شاد
باید مسببین پژمردن این گل نشکفته مجازات بشن
تا زمانی که این دختر زنده بود کسی به فریادش نرسید الان که کشته شد هزارتا صاحب پیدا کرده
کاش کسی به فکر یک قانون موثر و بازدارنده می بود تا انتشار عزاداری و ....
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.