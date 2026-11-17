معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم از اعلام سه روز عزای عمومی در استان و تعطیلی مدارس و ادارات در روز چهارشنبه ۲۷ آبان همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی خبر داد.

به گزارش تابناک؛ مرتضی حیدری روز سه‌شنبه در حاشیه حضور خود و تنی چند از مسئولان ارشد استان در بیت مرحوم آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی برای عرض تسلیت ارتحال این مرجع تقلید شیعیان، اظهار کرد: در پی این ضایعه، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در استان قم عزای عمومی اعلام شده‌است و روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ نیز به مناسبت برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان در شهر قم، مدارس و ادارات استان تعطیل خواهند بود.

مراسم تشییع پیکر آیت الله وحید خراسانی فردا از ساعت ۹ صبح از مسجد فاطمیه خیابان ۱۹دی (باجک) قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) انجام خواهد شد.

پیکر مطهر آیت الله وحید خراسانی در حرم رضوی به خاک سپرده می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی پس از تشییع در شهر قم، به مشهد مقدس انتقال خواهد یافت تا روز پنجشنبه، پس از برگزاری مراسم تشییع، در حرم مطهر رضوی و در جوار مضجع نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام به خاک سپرده شود.