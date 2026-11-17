تداوم آلودگی تا بعدازظهر چهارشنبه

به گزارش تابناک، پایداری شرایط جوی درطی روزهای پیش رو، زمینه سازافت کیفیت هوا در بخش هایی از استان خواهد بود. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد آسمان استان تا پنج روز آینده صاف تا نیمه ابری است و در بعضی ساعت‌ها باد می‌وزد.

در پی صدور هشدار زرد آلودگی هوا، از امروز تا بعدازظهر چهارشنبه به دلیل آرامش و پایداری جو، غلظت آلاینده‌های هوا به طور نسبی افزایش می‌یابد. این وضعیت به ویژه در محدوده‌های پرتردد شهری، کاهش کیفیت هوا را در پی خواهد داشت.

بارش پراکنده در شمال استان

از عصر چهارشنبه تا پنجشنبه، با عبور موجی ضعیف از منطقه، احتمال بارش‌های پراکنده در برخی ساعت‌ها در نیمه شمالی استان وجود دارد. در ارتفاعات نیز بارش برف و باران و گاهی رگبار برف پیش بینی شده است.

همچنین تا صبح شنبه، سرعت باد در بعضی ساعت‌ها افزایش می‌یابد و گاهی وزش باد شدید رخ می‌دهد؛ این شرایط به ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران محتمل است.