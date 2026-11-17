پدر سوگند و مدیر مدرسه بازداشت شدند
دادستان کرمانشاه از بازداشت پدر دانشآموز و مدیر مدرسه در پرونده فوت دانشآموزی با نام سوگند خبر داد.
به گزارش تابناک؛ حمیدرضا کریمی در این خصوص، اظهار کرد: در پی فوت دختر دانشآموزی به نام سوگند، بلافاصله پرونده قضائی تشکیل و دستورات لازم برای بررسی دقیق ابعاد حادثه، شناسایی افراد مرتبط و روشن شدن علت فوت صادر شد.
وی افزود: در ادامه تحقیقات قضائی و با توجه به شواهد و مستندات موجود، پدر این دانشآموز در ارتباط با اتهامات مطرحشده از جمله ضربو جرح و فعلاً قتل و مدیر مدرسه نیز به دلیل قصور و سهلانگاری مرتبط با موضوع، امروز بازداشت شدند.
کریمی تصریح کرد: تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد و فرضیههای مختلف از جمله قتل یا خودکشی با جدیت در حال بررسی است. در این راستا، بررسیهای تخصصی و اقدامات قضائی لازم برای کشف حقیقت و تعیین مسئولیت احتمالی افراد دخیل در ماجرا در دستور کار قرار دارد.
دادستان مرکز استان کرمانشاه تأکید کرد: تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج بررسیهای کارشناسی، نمیتوان درباره علت قطعی فوت اظهارنظر کرد و دستگاه قضایی با حساسیت، دقت و بدون هرگونه اغماض، موضوع را پیگیری خواهد کرد.
کریمی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق متوفی و خانواده وی، کشف حقیقت و برخورد قانونی با هر فردی که قصور، سهلانگاری یا ارتکاب جرم وی در این پرونده احراز شود، از اولویتهای دستگاه قضائی است.
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