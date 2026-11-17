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شنیده شدن صدای انفجار در قشم
دقایقی پیش مردم در جزیره قشم صدای چند انفجار از سمت شمال غرب شهر قشم شنیدند.
به گزارش تابناک؛ دقایقی پیش اهالی جزیره قشم صدای چند انفجار را از سمت شمال غرب شهر قشم شنیدهاند.همزمان در آسمان جزیره نیز دود مشاهده شده است.هنوز ماهیت دقیق این انفجارها مشخص نیست و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.
منبع: فارس
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