معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های آمریکایی، تاکید کرد: هدف قراردادن زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، جنایت جنگی است و عادی‌سازی و انجام آن بی‌هزینه نمی‌ماند.



به گزارش تابناک، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ادعای CNN درباره طرح ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی در واشنگتن را «دروغی شرم‌آور و وارونه‌سازی تاریخ» ، توصیف کرد و نوشت: ایران از بزرگترین قربانیان سلاح‌شیمیایی است؛ قربانیانی که با حمایت مدعیان امروز، به‌ویژه آمریکا، هدف این سلاحهای غیرانسانی قرار گرفتند. حقیقت نباید قربانی جنگ تبلیغاتی شود.

معاون وزارت خارجه در ادامه تاکید کرد: نیویورک تایمز نیز که طرح حمله به سدهای ایران را به بهانه نزدیکی به تأسیسات ادعایی موشکی مطرح و عادی‌سازی می‌کند، نمی‌تواند خود را از مسئولیت پیامدهای انسانی و حقوقی آن مبرا بداند. هدف قراردادن زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، جنایت جنگی است و عادی‌سازی و انجام آن بی‌هزینه نمی‌ماند.