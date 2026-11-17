مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان گفت: طبق بررسی‌تیم‌های ارزیاب اعزامی هلال احمر، زلزله ۴.۲ ریشتری در کلاته‌خیج شاهرود خسارت جانی و مالی نداشت.

به گزارش تابناک، زمین‌لرزه به بزرگی ۴.۲ ریشتر کلاته‌خیج شاهرود را لرزند.

مصطفی خاتمی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان شامگاه سه‌شنبه در این باره اظهار داشت: زلزله در ساعت ۱۸ و ۲۳ دقیقه و در طول جغرافیایی ۵۵.۲۲ و عرض جغرافیایی ۳۶.۶۲ و در عمق پنج کیلومتری رخ داد.

مصطفی خاتمی افزود: ۲ تیم هلال‌احمر از پایگاه‌های ابر و خرقان برای ارزیابی خسارت، در صحنه حضور یافتند که طبق ارزیابی‌ها و گزارش دهیاران، زلزله تا این لحظه خسارتی نداشت.

آماده‌باش نیروهای امدادی

علی عامریان رییس جمعیت هلال احمر شاهرود هم در این باره گفت: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر بنابر ارزیابی‌هایی که انجام دادند و تماس تلفنی با دهیاران روستاهای نزدیک از جمله علی آباد، چهارطاق، ابرسج، ابر، مزج، کلاته خیج و خرقان تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت جانی و مالی گزارش نشد و تمام پایگاه‌های هلال‌احمر در حالت آماده‌باش هستند.

شهر کلاته خیج در بخش بسطام شهرستان شاهرود واقع شده است.

منبع: ایرنا

