آخرین جزئیات وقوع زلزله در شاهرود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان گفت: طبق بررسیتیمهای ارزیاب اعزامی هلال احمر، زلزله ۴.۲ ریشتری در کلاتهخیج شاهرود خسارت جانی و مالی نداشت.
به گزارش تابناک، زمینلرزه به بزرگی ۴.۲ ریشتر کلاتهخیج شاهرود را لرزند.
مصطفی خاتمی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان شامگاه سهشنبه در این باره اظهار داشت: زلزله در ساعت ۱۸ و ۲۳ دقیقه و در طول جغرافیایی ۵۵.۲۲ و عرض جغرافیایی ۳۶.۶۲ و در عمق پنج کیلومتری رخ داد.
آمادهباش نیروهای امدادی
علی عامریان رییس جمعیت هلال احمر شاهرود هم در این باره گفت: تیمهای عملیاتی هلالاحمر بنابر ارزیابیهایی که انجام دادند و تماس تلفنی با دهیاران روستاهای نزدیک از جمله علی آباد، چهارطاق، ابرسج، ابر، مزج، کلاته خیج و خرقان تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت جانی و مالی گزارش نشد و تمام پایگاههای هلالاحمر در حالت آمادهباش هستند.
شهر کلاته خیج در بخش بسطام شهرستان شاهرود واقع شده است.
منبع: ایرنا
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