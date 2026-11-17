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توضیح استانداری درباره خسارت حمله آمریکا به قشم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به حمله ارتش آمریکا به نقاطی در محدوده جزیره قشم اظهار کرد: در حمله دشمن هیچگونه خسارتی به زیرساختهای حیاتی و خدماتی جزیره وارد نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به حمله ارتش آمریکا به نقاطی در محدوده جزیره قشم اظهار کرد: در حمله دشمن هیچگونه خسارتی به زیرساختهای حیاتی و خدماتی جزیره وارد نشده است.
احمد نفیسی شامگاه سهشنبه افزود: شرایط در جزیره قشم تحت کنترل است و تمامی دستگاههای امدادی، خدماتی و اجرایی در آمادهباش کامل قرار دارند.
نفیسی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.
گفتنی است، عصر سهشنبه صدای پنج تا ۶ انفجار در شهر قشم به گوش رسید.
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