به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، با اشاره بهبه نقاطی در محدودهاظهار کرد: در حمله دشمن هیچ‌گونه خسارتی به زیرساخت‌های حیاتی و خدماتی جزیره وارد نشده است.