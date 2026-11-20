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پوشش چکامه چمنماه بعد از بازگشت به ایران
چکامه چمنماه، بازیگر سینما، سال گذشته پس از ۱۰ سال دوری به ایران بازگشت.
به گزارش تابناک؛ چکامه چمنماه، بازیگر سینما، سال گذشته پس از ۱۰ سال دوری به ایران بازگشت. حالا پوشش متفاوت او در تصویر جدیدی که منتشر کرده، مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.چکامه چمن ماه یکی از آن بازیگران همسنگر ترانه علیدوستی بود که با بازیش کارگردانها را امیدوار کرده بود؛ اما سرنوشت او دستخوش تغییراتی فراوان شد.
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