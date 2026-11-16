با اعلام مصوبات شانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش، دو فیلم سینمایی «همسفر» و «ذوق مرگ» در روزهای پایانی آبان و ابتدای آذرماه به چرخه اکران اضافه می‌شوند؛ آثاری با ترکیب بازیگران متفاوت که یکی در فضای ملودرام اجتماعی و عاشقانه ساخته شده و دیگری با حضور چهره‌های شناخته‌شده سینمای کمدی، به دنبال جذب مخاطبان سالن‌های سینماست. هم‌زمان قرارداد نمایش دو فیلم «چند زن دیگر» و «حراج پایان فصل» نیز به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، شانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش در خانه سینما برگزار شد و در جریان آن، زمان اکران دو فیلم سینمایی مشخص و قرارداد نمایش دو اثر دیگر نیز به ثبت رسید.

بر اساس مصوبات این جلسه، فیلم سینمایی «همسفر» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه اکران خود را آغاز می‌کند. این فیلم که در ژانر ملودرام اجتماعی و عاشقانه ساخته شده، عبدالله علیخانی و حسین فرح‌بخش را به‌عنوان تهیه‌کننده دارد.

عرفان ناصری، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، حمید ابراهیمی، حسین پورکریمی و مهرداد ضیایی بازیگران این اثر هستند. حضور گروهی از بازیگران جوان در کنار چهره‌های باتجربه، از ویژگی‌های ترکیب بازیگری «همسفر» به شمار می‌رود.

در ادامه برنامه اکران، فیلم سینمایی «ذوق مرگ» به کارگردانی مسعود اطیابی از چهارشنبه ۴ آذرماه روی پرده سینماها می‌رود. این فیلم با تهیه‌کنندگی ساجده سرائی ساخته شده و پژمان جمشیدی، مهران احمدی، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، مونا فرجاد و حامد وکیلی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

«ذوق مرگ» که پیش‌تر پروانه نمایش دریافت کرده، با حضور مجموعه‌ای از بازیگران شناخته‌شده آثار کمدی، یکی از گزینه‌های اکران روزهای ابتدایی آذرماه خواهد بود. در خلاصه داستان منتشرشده از این فیلم نیز آمده است: «به دنیای ستمگر هنوزم می‌شه خندید…»

ثبت قرارداد اکران دو فیلم دیگر

در بخش دیگری از مصوبات شورای صنفی نمایش، قرارداد اکران فیلم «چند زن دیگر» با سرگروهی پردیس سینمایی آزادی، پس از فیلم «نبرد بادبادک‌ها» به ثبت رسید.

این فیلم به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رضا کریمی ساخته شده و اثری اجتماعی با روایتی معمایی است. در خلاصه داستان آن آمده است: «شیوا زن جوانی است که جانش به خطر افتاده و چند زن دیگر بی‌خبر از سرانجام غریبی که در انتظار هر یک از آن‌ها است، قصد نجات او را دارند.» مهتاب کرامتی و کوروش تهامی از بازیگران این فیلم هستند.

همچنین قرارداد نمایش فیلم «حراج پایان فصل» با سرگروهی پردیس سینمایی ایران‌مال، پس از فیلم «بت» ثبت شده است. این اثر به کارگردانی کاوه دهقان‌پور و تهیه‌کنندگی علیرضا کریم‌زاده شیراز ساخته شده و آناهیتا درگاهی و محمدرضا غفاری در آن ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم «بت» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمید نعمت‌الله نیز که در ژانر درام اجتماعی ساخته شده، با بازی لیلا حاتمی و محمدرضا فروتن در چرخه اکران قرار دارد. در کنار آن، انیمیشن سه‌بعدی «نبرد بادبادک‌ها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی و محصول مرکز انیمیشن سوره از ۶ آبان‌ماه اکران عمومی خود را آغاز کرده است.

با این مصوبات، ترکیب تازه‌ای از آثار اجتماعی، عاشقانه، کمدی و انیمیشن در برنامه اکران سینماهای کشور قرار می‌گیرد؛ ترکیبی که باید دید تا چه اندازه می‌تواند مخاطبان با سلیقه‌های متفاوت را به سالن‌های سینما بازگرداند.