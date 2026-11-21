وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه هیچ تصمیمی برای سهمیه‌بندی یا آزادسازی قیمت نان اتخاذ نشده است، اعلام کرد: قیمت گندم تحویلی به نانوایی‌های یارانه‌ای همچنان ۹۰۰ تومان باقی می‌ماند، اما با اجرای قانون بودجه و تغییر قیمت گندم مصرفی صنایع، قیمت محصولاتی مانند ماکارونی، بیسکویت و نان صنعتی افزایش خواهد یافت.

به گزارش تابناک،، در گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح آخرین، تأمین، ذخایر نهاده‌های دامی، تغییرصنایع، مطالبات ارزی واردکنندگان و وضعیت تأمین انرژی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، بخش کشاورزی توانسته است ضمن حفظ جریان تولید و تأمین امنیت غذایی کشور، در برخی حوزه‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کند.

وی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در شرایط اخیر گفت: بر اساس آخرین آمار منتشرشده، ارزش افزوده بخش کشاورزی رشد مثبت ۲.۳ درصدی داشته و این بخش حدود پنج واحد درصد رشد و افزایش نزدیک به ۷۰ هزار فرصت شغلی را در سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال تجربه کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همراهی تولیدکنندگان نقش مهمی در عبور از شرایط دشوار داشته است، افزود: آنچه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی شاهد بودیم، نشان داد که با تکیه بر توان داخلی، ظرفیت‌های انسانی و همکاری مردم و دولت می‌توان حتی در سخت‌ترین شرایط نیز تولید را حفظ کرد و به دستاوردهای جدیدی رسید.

رشد ۳۵ درصدی صید ماهی و پرورش میگو در شرایط جنگی

نوری قزلجه با اشاره به شرایط مناطق جنوبی کشور و تأثیر درگیری‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: تنگه هرمز و خلیج فارس از کانون‌های اصلی درگیری‌ها بودند و حتی پس از جنگ ۴۰ روزه نیز درگیری‌های نامنظم در این مناطق ادامه داشت، اما فعالیت صیادان و تولیدکنندگان بخش شیلات نه‌تنها متوقف نشد، بلکه دستاوردهای قابل توجهی نیز به همراه داشت.

وی افزود: در این شرایط، میزان صید ماهی از آب‌های دور و دریاهای آزاد حدود ۳۵ درصد افزایش یافت و توانستیم بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را تأمین کنیم؛ به‌گونه‌ای که تقریباً از واردات ماهی تن مورد نیاز کارخانه‌های فرآوری بی‌نیاز شده‌ایم.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، پرورش میگو نیز در همین دوره حدود ۳۵ درصد رشد داشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و نقش تعیین‌کننده نیروی انسانی در حفظ فعالیت‌های اقتصادی، حتی در مناطق درگیر بحران است.

وی تأکید کرد: تجربه بخش شیلات نشان داد که تولیدکنندگان در شرایط سخت نه‌تنها فعالیت خود را متوقف نمی‌کنند، بلکه با حضور مؤثرتر در عرصه تولید، زمینه افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور را نیز فراهم می‌کنند.

از واردات ۲۴۲ تن مرغ تا صادرات نزدیک به ۱۰ هزار تن

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به عملکرد صنعت مرغداری اشاره کرد و گفت: در شرایطی که زیرساخت‌های انرژی کشور با تهدید مواجه شده بود و جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری ریسک بالایی داشت، تولیدکنندگان با پذیرش این خطرات به فعالیت خود ادامه دادند و اجازه ندادند تولید یا عرضه گوشت مرغ با اختلال جدی مواجه شود.

نوری قزلجه با بیان اینکه در این دوره کشور از واردکننده گوشت مرغ به صادرکننده تبدیل شده است، اظهار کرد: در ابتدای سال جاری تنها حدود ۲۴۲ تن مرغ وارد کشور شد، اما پس از آن نزدیک به ۱۰ هزار تن گوشت مرغ صادر کردیم.

وی این تغییر را نتیجه همراهی تولیدکنندگان، مردم و دولت دانست و افزود: در شرایط جنگ و بمباران، نه‌تنها تولید گوشت مرغ متوقف نشد، بلکه توانستیم نیاز داخلی را تأمین کنیم و به ظرفیت صادراتی دست یابیم.

صادرات ۳ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در هفت ماه

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی گفت: در هفت‌ماهه امسال نزدیک به ۳.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش حدود سه میلیارد دلار از کشور صادر شده است.

وی افزود: این میزان صادرات در شرایطی تحقق یافته که کشور با تحریم، جنگ و محدودیت‌های اقتصادی مواجه بوده و تلاش شده است با فشار بر بخش‌های مختلف اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی مردم با مشکل روبه‌رو شود.

نوری قزلجه تأکید کرد: استمرار صادرات محصولات کشاورزی در چنین شرایطی نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید داخلی و توانایی بخش کشاورزی در تأمین نیازهای کشور و حضور در بازارهای صادراتی است.

موجودی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بیشتر از سال‌های گذشته است

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین نهاده‌های تولید اظهار کرد: شرایط تأمین نهاده‌های دامی کاملاً عادی است و این نهاده‌ها به وفور در کشور وجود دارند.

وی با بیان اینکه ذخایر فعلی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حتی از برخی دوره‌های گذشته در شرایط صلح بیشتر است، افزود: پیش از آغاز جنگ و پس از آن، تدابیر لازم برای تأمین و افزایش موجودی کالاهای اساسی اتخاذ شد تا کشور با کمبود مواجه نشود.

نوری قزلجه تأکید کرد که سیاست وزارت جهاد کشاورزی، حفظ وفور کالا در بازار و افزایش سطح ذخایر برای اطمینان از استمرار تولید و تأمین نیازهای غذایی مردم است.

قیمت گندم خبازی همچنان ۹۰۰ تومان است

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تغییر قیمت گندم تحویلی به صنایع اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۶۷ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، گندم و آرد مورد استفاده صنف و صنعت باید به قیمت تمام‌شده در اختیار مصرف‌کنندگان این بخش قرار گیرد.

وی توضیح داد: گندم مورد نیاز صنایع بیسکویت، شیرینی، نشاسته و گلوکز تا مردادماه با قیمت ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان تأمین می‌شد، اما پس از آن قیمت این بخش آزاد شد.

نوری قزلجه درباره گندم مصرفی صنایع ماکارونی نیز اظهار کرد: با تصمیم ستاد تنظیم بازار، گندم مورد نیاز این صنعت تا آبان‌ماه با قیمت ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان تحویل داده شد، اما از آبان‌ماه قیمت آن به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی افزود: برای تأمین نیاز این صنایع، مجوز واردات نیز صادر شده و تاکنون حدود ۲۰۰ هزار تن گندم وارد کشور شده است که به‌تدریج از طریق سامانه بازارگاه عرضه می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تغییر قیمت گندم مصرفی نان حجیم گفت: گندم این بخش نیز تا آبان‌ماه با قیمت ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان عرضه می‌شد، اما پس از آن قیمت تحویل به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

با این حال، وی تأکید کرد: قیمت گندم خبازی برای نانوایی‌های یارانه‌ای همچنان ۹۰۰ تومان است و هیچ تغییری در قیمت گندم و آرد مورد استفاده برای تولید نان یارانه‌ای ایجاد نشده است.

نوری قزلجه ادامه داد: گندم تحویلی به نانوایی‌های نیمه‌آزادپز یا نیمه‌یارانه‌ای نیز همچنان با قیمت ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان تأمین می‌شود که نسبت به قیمت ۶۰ هزار تومانی، حدود ۵۰ هزار تومان یارانه برای هر کیلوگرم دارد.

وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد گندم مصرفی انسانی کشور در بخش خبازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تأکید کرد: قیمت گندم این بخش که سهم عمده مصرف کشور را تشکیل می‌دهد، بدون تغییر باقی مانده است.

افزایش قیمت ماکارونی، بیسکویت و نان صنعتی

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر افزایش قیمت گندم صنایع بر قیمت محصولات نهایی گفت: طبیعتاً با تغییر قیمت ماده اولیه، قیمت محصولاتی مانند ماکارونی، بیسکویت و نان صنعتی نیز متناسب با سهم گندم و آرد در هزینه تولید افزایش خواهد یافت.

وی توضیح داد که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تأمین و تحویل گندم بر اساس قیمت و میزان مصوب است و تصمیم‌گیری درباره قیمت تحویل این کالا در چارچوب مصوبات قانونی و تصمیمات ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در مسیر پرداخت

نوری قزلجه در ادامه به مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی بر اساس برنامه و بودجه ارزی کشور انجام شد، اما منابع پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل تخصیص نیافت و در هر سال حدود دو میلیارد دلار کمتر از میزان برنامه‌ریزی‌شده تأمین شد.

وی افزود: واردات مواد غذایی قابل توقف نبود، زیرا این کالاها باید به‌موقع وارد و مصرف می‌شدند. در نتیجه، بخشی از تعهدات ارزی باقی ماند و به سال‌های بعد منتقل شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش این بدهی‌ها اظهار کرد: مجموع مطالبات حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از محل انضباط در قیمت‌گذاری‌های خارجی، حدود یک میلیارد دلار آن تسویه شد و مانده بدهی به حدود ۴.۵ میلیارد دلار، معادل ۴.۰۷ میلیارد یورو رسید.

وی ادامه داد: پس از اصلاحات ارزی و بسته شدن سازوکار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در بانک مرکزی، امکان ادامه روند پیشین برای تسویه و تمدید تعهدات ارزی تجار وجود نداشت و این فرآیند متوقف شد.

نوری قزلجه با تأکید بر اینکه پرداخت این مطالبات حق قانونی و شرعی تجار است، گفت: در مصوبه مربوط نیز بر ضرورت پرداخت این بدهی‌ها تأکید شده و رئیس‌جمهور حدود یک ماه و نیم قبل دستور ویژه‌ای برای تعیین تکلیف آن صادر کرده است.

وی افزود: تیم اقتصادی دولت اقدامات متعددی برای تأمین منابع و تدوین راهکارهای پرداخت انجام داده و این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است تا مطالبات تجار متناسب با منابعی که تأمین می‌شود، پرداخت شود.

یارانه کود حذف نشده؛ شیوه پرداخت تغییر کرده است

وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت کودهای شیمیایی و نگرانی کشاورزان اظهار کرد: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، یارانه باید به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود و در بخش کشاورزی نیز یارانه نهاده‌هایی مانند کود و بذر باید مستقیماً در اختیار کشاورز قرار گیرد.

وی با رد حذف یارانه کود گفت: آنچه اتفاق افتاده، حذف یارانه نیست، بلکه تغییر شیوه پرداخت آن است. کشاورز هنگام خرید کود، قیمت آزاد را پرداخت می‌کند، اما یارانه‌ای که پیش‌تر به این نهاده اختصاص می‌یافت، به حساب خود کشاورز واریز می‌شود.

نوری قزلجه تأکید کرد: پرداخت یارانه‌ها تا پایان مهرماه تسویه شده است و کشاورزان از بابت حذف یارانه نگرانی نداشته باشند.

شایعه سهمیه‌بندی و آزادسازی قیمت نان صحت ندارد

وزیر جهاد کشاورزی با رد اخبار منتشرشده درباره سهمیه‌بندی نان یا آزادسازی قیمت آن گفت: موضوعاتی که در این زمینه مطرح شده، شایعه بوده و هیچ صحتی ندارد.

وی توضیح داد: اقداماتی که در حوزه توزیع آرد و نان انجام شده، صرفاً با هدف بررسی و کنترل برخی تخلفات در لایه‌های مختلف این زنجیره بوده است.

نوری قزلجه افزود: بررسی‌ها نشان داد در برخی بخش‌ها هدررفت و انحراف وجود داشته و لازم بوده است این موارد شناسایی و اصلاح شود.

وی تأکید کرد: یارانه نان باید به مصرف‌کننده واقعی برسد و هرگونه تخلف یا انحراف در مسیر تخصیص این یارانه باید کنترل شود. بنابراین، اقدامات نظارتی انجام‌شده به معنای تغییر سیاست یارانه‌ای نان یا تصمیم برای سهمیه‌بندی آن نیست.

تورم ماهانه خوراکی‌ها به ۲.۲ درصد رسید

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت قیمت مواد غذایی گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خوراکی‌ها در ماه گذشته ۲.۲ درصد بوده که به گفته وی، پایین‌ترین نرخ تورم در میان گروه‌های کالایی محسوب می‌شود.

نوری قزلجه افزود: روند تورم خوراکی‌ها در چهار ماه گذشته نشان‌دهنده نوعی ثبات نسبی در قیمت کالاهای اساسی بوده است.

وی با اشاره به اهمیت کنترل قیمت مواد غذایی تأکید کرد که تأمین مستمر کالاهای اساسی و حفظ ثبات بازار از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است.

تأمین سوخت جایگزین برای مرغداری‌ها، دامداری‌ها و گلخانه‌ها

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر ناترازی انرژی بر تولید محصولات کشاورزی گفت: بخش کشاورزی کمتر از پنج درصد مجموع انرژی مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما به دلیل نقش مستقیم آن در تأمین امنیت غذایی، استمرار تأمین انرژی این بخش اهمیت بالایی دارد.

وی افزود: تولیدکنندگان بخش کشاورزی از محدودیت‌ها و ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی آگاه هستند و وزارت جهاد کشاورزی نیز به‌طور جدی بر مدیریت مصرف، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری انرژی تأکید دارد.

نوری قزلجه با بیان اینکه فعالیت برخی واحدهای تولیدی از جمله مرغداری‌ها، دامداری‌ها و گلخانه‌ها وابستگی مستقیم به تأمین مستمر انرژی دارد، اظهار کرد: در مناطقی که احتمال قطع گاز به دلیل افزایش مصرف یا کاهش شدید دما وجود داشته، تمهیدات لازم برای تأمین سوخت جایگزین اندیشیده شده است.

وی افزود: با همکاری وزارت نفت، گازوئیل مورد نیاز این واحدها تأمین شده و به تولیدکنندگان نیز توصیه کرده‌ایم برای شرایط احتمالی قطع گاز، ذخیره سوخت جایگزین داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تأمین انرژی بخش تولید گفت: عزم دولت بر این است که انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهایی که با امنیت غذایی مردم ارتباط مستقیم دارند، تأمین شود.

درخواست وزیر جهاد کشاورزی از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی

نوری قزلجه با اشاره به احتمال افزایش مصرف انرژی و بروز محدودیت در ماه‌های سرد پیش‌رو، از مردم خواست با مدیریت مصرف انرژی به حفظ جریان تولید کمک کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به احتمال کاهش شدید دما و افزایش مصرف در ماه‌های آینده، ممکن است برخی واحدهای تولیدی با محدودیت انرژی مواجه شوند؛ از این رو، همراهی مردم در صرفه‌جویی می‌تواند نقش مؤثری در استمرار فعالیت واحدهای کشاورزی و تولید مواد غذایی داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: در کنار تلاش دولت برای تأمین انرژی، تولیدکنندگان نیز موظف به رعایت حداکثر بهره‌وری و صرفه‌جویی هستند تا چرخ تولید متوقف نشود و مواد غذایی مورد نیاز جامعه همچنان بدون اختلال تأمین شود.