انتخاب علیرضا بیرانوند به‌عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا، حالا با انتشار جزئیات تازه‌ای از معیارهای داوری، ابعاد روشن‌تری پیدا کرده است.

به گزارش تابناک، روز گذشته مراسمدر تایلند برگزار شد و، در رقابت با دو ستاره عربستانی، سالم الدوسری و فراس البریکان، موفق شد عنوانرا از آن خود کند.

نشریه عربستانی «الریاضیه» در گزارشی به بررسی عملکرد سه نامزد نهایی این جایزه و معیارهای انتخاب برنده پرداخته است. این نشریه، آمار و عملکرد فوق‌العاده بیرانوند در جام جهانی را مهم‌ترین عامل برتری او در این رقابت عنوان کرده است.

بر اساس گزارش الریاضیه، عملکرد بازیکنان در جام جهانی سهمی ۶۰ درصدی در امتیازدهی نهایی داشته و همین موضوع به سود دروازه‌بان ایرانی تمام شده است.

سهم لیگ نخبگان و مقدماتی جام جهانی در انتخاب برنده

طبق این گزارش، عملکرد در لیگ نخبگان آسیا ۱۵ درصد در معیارهای انتخاب مرد سال فوتبال آسیا تأثیر داشته است. در این بخش، فراس البریکان امتیاز بیشتری نسبت به بیرانوند به دست آورده بود.

با این حال، بیرانوند در مجموع مسابقات مقدماتی جام جهانی و رقابت‌های جام جهانی امتیاز بالاتری کسب کرد و توانست از رقیب عربستانی خود پیشی بگیرد.

به این ترتیب، درخشش بیرانوند در مهم‌ترین رقابت‌های ملی، نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب او به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا داشت؛ افتخاری که پس از ۲۲ سال بار دیگر به فوتبال ایران رسید.

منبع: رکنا

