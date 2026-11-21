

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان از آغاز اجرای پروژه «کریدور ترامپ» موسوم به (TRIPP) از فردا یکشنبه خبر داد.

بنا بر این گزارش، نیکول پاشینیان در مجمع دیجیتک گفت: «یک رویداد مهم وجود دارد، رویدادی که فردا برگزار می‌شود. فردا ما رسماً آغاز برنامه TRIPP را اعلام خواهیم کرد.» نخست‌وزیر ارمنستان گفت که مسئله انرژی یکی از اجزای کلیدی این پروژه است. وی در این باره شرح داد: «اکنون ما قصد داریم شبکه خود را به شبکه‌های برق ترکیه و جمهوری آذربایجان متصل کنیم. ما هم‌اکنون به ایران متصل هستیم، به گرجستان نیز متصل هستیم و سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا انتقال انرژی کارآمدتر شود.»

«کریدور ترامپ» نامی است که تابستان سال گذشته پس از توافق پاشینیان و رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان الهام علی‌اف با میانجی‌گری دونالد ترامپ، بر روی «کریدور زنگزور» گذاشته شده است. این مسیر قرار است با عبور از خاک ارمنستان، جمهوری آذربایجان را به منطقه «نخجوان» متصل کند.

در این توافق، ارمنستان حق توسعه انحصاری کریدور را به مدت ۹۹ سال (با امکان تمدید) به آمریکا واگذار کرد. این امتیاز شامل زیرساخت‌های ریلی، خطوط نفت و گاز، فیبر نوری و احتمالاً شبکه برق‌رسانی می‌شود.بر این اساس، حقوق توسعه به کنسرسیوم آمریکایی منتقل شده که زمین را اجاره، زیرساخت‌ها را احداث و مدیریت می‌کند. مسیر در حاکمیت قانونی ارمنستان باقی می‌ماند، ولی مدیریت عملیاتی آن در دست آمریکایی‌هاست.این مسئله با مخالفت کشورهای منطقه از جمله ایران و روسیه مواجه شده است.