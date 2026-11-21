دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی درباره تیراندازی مرگبار به یک قاضی و خانواده‌اش در تبریز، گفت که ضارب با همسر آقای قاضی نسبت خانوادگی داشته است.

به گزارش تابناک، مردی در پی اختلاف خانوادگی با یک قاضی جوان او را در شهر تبریز همراه همسر و پسر خردسالش با شلیک‌گلوله به قتل رساند. قاتل بعد از این جنایت به خود شلیک کرد که زخمی شد و در بیمارستان تحت درمان است.

ساعت ۲۱ شامگاه چهارشنبه بیست‌و هفتم آبان امسال در هیاهوی تردد رهگذران و خودروهای عبوری در محله حیدرآباد شهر تبریز، استان آذربایجان‌شرقی ناگهان صدای شلیک‌های مداوم گلوله همه را برای لحظاتی بر سر جای‌شان متوقف کرد.

مردم و رانندگان عبوری با چشمان خود دیدند که مردی مسلح به سلاح شکاری به سمت خودروی ال‌۹۰ پارک‌شده در خیابان شلیک کرد؛ خودرویی که راننده‌ای جوان پشت فرمان آن نشسته بود. او سپس به سمت دیگر خیابان چرخید و به زن جوانی که پسربچه‌ای ۳ ساله را در آغوش داشت و در حال عبور بود، شلیک کرد. در این تیراندازی، هر دوی آنها زخمی شدند و روی زمین افتادند.

مرد مهاجم درحالی‌که اطراف را زیر نظر داشت، چند قدم برداشت و به سمت مغازه ساندویچی در همان حوالی چند گلوله شلیک کرد. سپس برگشت، به خودش شلیک کرد و کف خیابان افتاد. همه وحشت‌زده نظاره‌گر این صحنه هولناک بودند.

انتقال زخمی‌ها به بیمارستان و مرگ ۳ نفر از آنها

رهگذران خود را به افراد زخمی رساندند. آنها به‌سختی نفس می‌کشیدند. همان موقع بود که مردم با اورژانس تماس گرفتند و درخواست کمک کردند. دقایقی بعد، آمبولانس‌ها یکی پس از دیگری به محل رسیدند و ۳ مجروح افتاده در خیابان و راننده جوان را که با جراحات روی فرمان خودروی ال‌۹۰ افتاده بود، بیرون آوردند و به بیمارستان انتقال دادند.

بعد از آن بود که تیمی از ماموران جرائم جنایی پلیس آگاهی تبریز خودشان را به محل رساندند. مأموران در محل حادثه یک قبضه سلاح شکاری کشف کردند که به گفته شاهدان، در اختیار ضارب بود. هم‌زمان، مأموران برای بررسی ماجرا و شناسایی هویت ضارب و مصدومان به بیمارستان رفتند. اما ساعاتی بعد خبر رسید که زن و مرد جوان و پسر ۳ ساله، علی‌رغم تلاش پزشکان، در بیمارستان فوت کردند. این درحالی‌بود که عامل جنایت که خودکشی کرده بود، همچنان در جدال با مرگ به سر می‌برد.

راننده ال‌نود قاضی دادگستری بود

پس از تشکیل پرونده قضایی در دادسرای تبریز، مأموران تحقیقات را آغاز کردند. آنها با بررسی شماره پلاک خودرو، هویت مالک آن را که راننده کشته‌شده بود، شناسایی کردند. در ادامه مشخص شد او قاضی دادگستری بوده و در شهرستان پیرانشهر فعالیت می‌کرده، اما خانواده‌اش در تبریز سکونت داشتند.

دختر خردسالی که نجات پیدا کرد

در ادامه تحقیقات مشخص شد زن جوان و پسر خردسال کشته‌شده، همسر و فرزند قاضی بودند. مأموران همچنین دریافتند این خانواده دختر خردسال دیگری هم دارند. به همین دلیل، جست‌وجو برای یافتن او را در اطراف محل حادثه آغاز کردند تا این‌که معلوم شد دختر زنده است و در مغازه ساندویچی حضور دارد. مأموران، با مراجعه به مغازه، دختر را پیدا کردند. او به‌شدت شوکه بود و باورش نمی‌شد خانواده‌اش به قتل رسیده‌اند.

در جریان تحقیقات مشخص شد قاتل پیش از خودکشی و پس از تیراندازی به زوج جوان و پسر خردسال‌شان، متوجه حضور دختر خانواده در مغازه ساندویچی شده بود. او به سمت مغازه شلیک کرد تا دختر را نیز به قتل برساند، اما در این کار ناکام ماند. دختر خانواده از این حادثه جان سالم به در برد و در جریان تیراندازی فقط شیشه‌های مغازه شکست.

نسبت خانوادگی ضارب با همسر قاضی

حسین محمدزاده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی دراین‌باره گفت: قاضی جوان کشته‌شده شاغل در شهرستان پیرانشهر به همراه همسر و فرزند پسرش در تبریز به قتل رسیدند، اما دخترشان نجات پیدا کرده است.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده، تحقیقات آغاز شد و مأموران دریافتند عامل جنایت که در جریان حادثه اقدام به خودکشی کرده و زخمی شده بود، در بیمارستان تحت درمان است. او با همسر قاضی متوفی نسبت خانوادگی داشت و به‌دنبال اختلافاتی، با استفاده از سلاح شکاری به سوی اعضای این خانواده تیراندازی کرده و ۳ نفر را به قتل رسانده بود.

محمدزاده بیان کرد: تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این پرونده ادامه دارد، اما ضارب، به‌دلیل جراحات ناشی از اقدام به خودکشی، فعلا امکان پاسخگویی به بازجویی مأموران را ندارد. بعد از تکمیل تحقیقات و مشخص شدن جزئیات حادثه، ابعاد این پرونده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع:همشهری‌آنلاین