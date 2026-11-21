قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش نسبت به روز کاری هفته گذشته، به ۲۷۱ هزار تومان رسیده است؛ هم‌زمان داده‌های مرکز مبادله نیز نشان می‌دهد نرخ حواله دلار، یورو و درهم در مسیر صعودی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در نخستین دقایق آغاز معاملات اولین روز هفته، با افزایش قیمت در اغلب ارزهای مهم همراه شده است؛ روندی که از تداوم فضای انتظاری در بازار و رشد دوباره تقاضای احتیاطی و هیجانی حکایت دارد. مشاهدات میدانی از بازار تهران نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا هم‌اکنون به ۲۷۱ هزار تومان رسیده است؛ نرخی که در مقایسه با روز پنجشنبه، هزار و ۱۰۰ تومان افزایش را ثبت کرده است.

در همین حال، قیمت یورو نیز در بازار آزاد به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. درهم امارات هم ۷۴ هزار تومان قیمت خورده و لیر ترکیه به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین هر پوند انگلیس در بازار آزاد ۳۵۴ هزار تومان معامله می‌شود و قیمت دلار کانادا نیز امروز به ۱۹۰ هزار تومان رسیده که نسبت به پایان هفته گذشته افزایش نشان می‌دهد.

چرا قیمت ارز در بازار افزایش یافت؟

بررسی روند معاملات نشان می‌دهد رشد دوباره نرخ‌ها در بازار ارز، بیش از هر چیز تحت تأثیر افزایش انتظارات تورمی و رشد نسبی تقاضا در بازار شکل گرفته است. این دو متغیر در روزهای اخیر بار دیگر فضای احتیاطی را در معاملات تقویت کرده و زمینه را برای حرکت صعودی قیمت‌ها فراهم آورده‌اند.

افزایش نرخ حواله دلار و یورو در مرکز مبادله

هم‌زمان با رشد قیمت‌ها در بازار آزاد، نرخ حواله ارز در مرکز مبادله نیز صعودی شده است. به‌طوری‌که نرخ خرید حواله دلار آمریکا به ۱۹۲ هزار و ۲۷۴ تومان رسیده که در مقایسه با روز پنجشنبه، ۳۸۴ تومان افزایش داشته است. نرخ فروش حواله دلار نیز با رشد ۳۸۸ تومانی برای نخستین بار وارد کانال ۱۹۴ هزار تومان شده و به ۱۹۴ هزار و ۲۰ تومان رسیده است. این نرخ در مقایسه با آخرین روز مهرماه، ۱۰ هزار و ۱۸۹ تومان افزایش داشته است.

در بخش یورو نیز نرخ خرید حواله یورو به ۲۱۱ هزار و ۱۲۴ تومان رسیده که نسبت به روز کاری قبل ۶۶۰ تومان افزایش دارد. نرخ فروش حواله یورو نیز با رشد ۶۶۶ تومانی به ۲۱۳ هزار و ۴۲ تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به یک ماه قبل، ۶ هزار و ۵۶۷ تومان بیشتر شده است.

نرخ حواله درهم امارات هم بالا رفت

امروز نرخ خرید حواله درهم امارات نیز به ۵۲ هزار و ۳۵۵ تومان رسیده که در مقایسه با روز پنجشنبه، ۱۰۵ تومان افزایش داشته است. نرخ فروش حواله درهم نیز با همین میزان رشد، به ۵۲ هزار و ۸۳۰ تومان رسیده است. این نرخ در قیاس با پایان مهرماه، ۲ هزار و ۷۷۴ تومان افزایش را نشان می‌دهد.



