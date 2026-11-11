به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز در ادامه روند کاهشی روزهای اخیر، امروز نیز با افت نسبی قیمت‌ها همراه شده است. مشاهدات میدانی از بازار ارز در تهران نشان می‌دهد در شروع معاملات امروز، قیمت دلار آمریکا نسبت به نرخ پایانی روز قبل ارزان‌تر شده و در کانال ۲۵۷ هزار تومان در نوسان است؛ به طوری که در لحظه انتشار این گزارش به رقم ۲۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

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همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازار آزاد، قیمت یورو به رقم ۲۸۷ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده و قیمت درهم امارات نیز به رقم ۷۰ هزار و ۱۵۰ تومان کاهش یافته است. در همین حال، قیمت دلار کانادا روی رقم ۱۸۱ هزار و ۴۵۰ تومان و قیمت لیر ترکیه روی ۵ هزار و ۱۳۰ تومان ایستاده‌اند که هر دو نسبت به روز معاملاتی قبل، افت نسبی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که هم‌اکنون نرخ تتر به عنوان دماسنج بازار رمزارزها نیز به محدوده ۲۵۵ هزار و ۸۵۰ تومان عقب‌نشینی کرده است.

نوسان در تابلوی مرکز مبادله و حواله‌های ارزی

در این میان، جدیدترین نرخ خرید و فروش حواله‌های ارزی نیز با نوسان همراه است. مشاهدات تابلوی معاملات امروز مرکز مبادله نشان می‌دهد نرخ خرید حواله دلار آمریکا به رقم ۱۸۹ هزار و ۲۲۵ تومان رسیده که نسبت به روز قبل، ۳۷۸ تومان گران‌تر شده است. همچنین نرخ فروش حواله دلار آمریکا در این مرکز با رشد ۳۸۱ تومانی به رقم ۱۹۰ هزار و ۹۴۳ تومان ارتقا یافته است.

از سوی دیگر، بررسی حواله‌های اروپایی حاکی از آن است که نرخ خرید حواله یورو روی رقم ۲۱۱ هزار و ۳۳ تومان قرار گرفته که در مقایسه با روز قبل، ۵۴۹ تومان کاهش نرخ را نشان می‌دهد. نرخ فروش حواله یورو نیز با افت ۵۵۵ تومانی، به رقم ۲۱۲ هزار و ۹۴۹ تومان رسیده است.

در بخش حواله‌های حوزه خلیج فارس، نرخ خرید حواله درهم امارات به رقم ۵۱ هزار و ۵۲۴ تومان رسیده که در مقایسه با روز سه‌شنبه، ۱۰۲ تومان افزایش قیمت داشته است. نرخ فروش حواله درهم امارات نیز به رقم ۵۱ هزار و ۹۹۲ تومان رسیده است که گویای رشد ۱۰۳ تومانی این ارز کلیدی در معاملات مرکز مبادله است.