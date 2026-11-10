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نبض خبر
ما به لحاظ عاطفی طرف ایرانیم ولی عراق با آرزو و احساس اداره نمیشود!
عمار حکیم رهبر فعلی جریان حکمت ملی عراق و رئیس اسبق مجلس اعلای اسلامی عراق درباره بستن مرزهای عراق بر روی ایران بر اثر فشار آمریکا در اظهاراتی قابل تامل گفت: «ما به لحاظ عاطفی طرف ایرانیم ولی عراق با آرزو و احساس اداره نمیشود! آمریکا هشدار شدیداللحنی فرستاد که اگر در تحریم ایران مشارکت نکنید تحریم میشوید.» گویا این سید و دیگر دوستانش در دولت عراق، اگر در زمان امام حسین علیهالسلام و واقعه عاشورا میزیستند، با یک تهدید و تشر از سوی عبیدالله بن زیاد، اردوگاه امام را ترک میکردند و حق را در مقابل باطل تنها میگذاشتند. یا أشباه الرجال و لا رجال! اظهارات حکیم را با ترجمه فارسی ببینید و بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
نظرات بینندگان
چقدر این جمله آشناست مثل حرف شیعیان کوفه در زمان امام حسین علیهالسلام که یا ابا عبدالله ما دلهایمان با شماست ولی شمشیرهایمان علیه شما
عراق با چنين رهبراني سالهاست در ذلت بسر مي برد ياد رهبر شهيدمان پايدار.
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