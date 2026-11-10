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عمار حکیم رهبر فعلی جریان حکمت ملی عراق و رئیس اسبق مجلس اعلای اسلامی عراق درباره بستن مرزهای عراق بر روی ایران بر اثر فشار آمریکا در اظهاراتی قابل تامل گفت: «ما به لحاظ عاطفی طرف ایرانیم ولی عراق با آرزو و احساس اداره نمی‌شود! آمریکا هشدار شدیداللحنی فرستاد که اگر در تحریم ایران مشارکت نکنید تحریم می‌شوید.» گویا این سید و دیگر دوستانش در دولت عراق، اگر در زمان امام حسین علیه‌السلام و واقعه عاشورا می‌زیستند، با یک تهدید و تشر از سوی عبیدالله بن زیاد، اردوگاه امام را ترک می‌کردند و حق را در مقابل باطل تنها می‌گذاشتند. یا أشباه الرجال و لا رجال! اظهارات حکیم را با ترجمه فارسی ببینید و بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.