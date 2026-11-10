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کد خبر: 4200924 981 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

ما به لحاظ عاطفی طرف ایرانیم ولی عراق با آرزو و احساس اداره نمی‌شود!

عمار حکیم رهبر فعلی جریان حکمت ملی عراق و رئیس اسبق مجلس اعلای اسلامی عراق درباره بستن مرزهای عراق بر روی ایران بر اثر فشار آمریکا در اظهاراتی قابل تامل گفت: «ما به لحاظ عاطفی طرف ایرانیم ولی عراق با آرزو و احساس اداره نمی‌شود! آمریکا هشدار شدیداللحنی فرستاد که اگر در تحریم ایران مشارکت نکنید تحریم می‌شوید.» گویا این سید و دیگر دوستانش در دولت عراق، اگر در زمان امام حسین علیه‌السلام و واقعه عاشورا می‌زیستند، با یک تهدید و تشر از سوی عبیدالله بن زیاد، اردوگاه امام را ترک می‌کردند و حق را در مقابل باطل تنها می‌گذاشتند. یا أشباه الرجال و لا رجال! اظهارات حکیم را با ترجمه فارسی ببینید و بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.


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برچسب‌ها:
عمار حکیممرز ایران و عراقسید عمار حکیمویدیونبض خبر

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۲
در انتظار بررسی:
۵
غیرقابل انتشار:
۰
علیکشور اتصال: IR

چقدر این جمله آشناست مثل حرف شیعیان کوفه در زمان امام حسین علیه‌السلام که یا ابا عبدالله ما دلهایمان با شماست ولی شمشیرهایمان علیه شما

ناشناسکشور اتصال: IR

عراق با چنين رهبراني سالهاست در ذلت بسر مي برد ياد رهبر شهيدمان پايدار.

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