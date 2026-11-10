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تصاویر انهدام جزیره راهبردی در تنگه هرمز

تعداد بازدید: ۱۹۱
کد خبر: 4201120 603 بازدید تاریخ انتشار:
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خبرگزاری صداوسیما صبح روز دوشنبه به نقل از یک مقام آگاه در نیروی دریایی سپاه خبر داد که «به دنبال انهدام سامانه‌های کمک ناوبری دشمن در صخره‌های جنوبی تنگه هرمز، شب گذشته هیچ شناور متخلفی نتوانست وارد معبر غیرقانونی شود و جریان قاچاق نفت از این معبر به‌کلی متوقف شد.» ساعتی پس از انتشار این مصاحبه در خبرگزاری صداوسیما، فیلمی از بلند شدن ستون دود از جزیره دیدامار یا تدمر عمان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. جزیره دیدامار بخشی از استان مسندم در شمال عمان است که در کنار جزایر فناکو و سلامه، در ساحل جنوبی تنگه هرمز واقع شده است. فانوس دریایی این جزیره که از سال ۱۹۱۴ به دست بریتانیایی‌ها ساخته شد، در ناوبری شناورها در تنگه هرمز کاربرد داشته است. اکنون نیز تأسیسات کمک‌ناوبری (دکل‌های مخابراتی و پشتیبانی ناوبری) در این جزیره وجود دارد.


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برچسب‌ها:
عمانتنگه هرمزویدیونبض خبرجنگ ایران و آمریکاکنترل تنگه هرمز

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