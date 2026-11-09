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کد خبر: 4200752 276 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

لحظه هدف قرار گرفتن یک کشتی در دریای عمان

لحظه هدف قرار گرفتن یک کشتی در دریای عمان و آتش‌سوزی گسترده در پی اصابتش که توسط ملوان این کشتی ثبت شده را می‌بینید.


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برچسب‌ها:
تنگه هرمزدریای عمانویدیونبض خبرجنگ نفتکش هاحمله به نفتکشجنگ دریایی ایران و آمریکاهدف قرار گرفتن کشتی

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