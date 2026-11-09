کپی پیوندچاپ0 دیدگاه276 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم تعداد بازدید: ۸۵ کد خبر: 4200752 | 276 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۱۱:۳۳ | 9 November 2026 نبض خبرلحظه هدف قرار گرفتن یک کشتی در دریای عمان لحظه هدف قرار گرفتن یک کشتی در دریای عمان و آتشسوزی گسترده در پی اصابتش که توسط ملوان این کشتی ثبت شده را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200752/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:تنگه هرمزدریای عمانویدیونبض خبرجنگ نفتکش هاحمله به نفتکشجنگ دریایی ایران و آمریکاهدف قرار گرفتن کشتی مطالب مرتبطوضعیت سواحل عمان پس از هدف قرار گرفتن نفتکشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸شدت آتش گرفتن یک کشتی متخلف در تنگه هرمزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷تصاویر لحظات حمله آمریکا به یک نفتکش دیگرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷تصاویر ناوگروه تئودور روزولت در مسیر خاورمیانه؛ کی میرسد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴دو ویدیو از هدف قرار دادن قایق ایران توسط آپاچیهای آمریکاتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۹تصاویر کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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