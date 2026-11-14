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تصاویر هدف قرار دادن یک کشتی متخلف

تعداد بازدید: ۳۶
کد خبر: 4201809 126 بازدید تاریخ انتشار:
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تصاویری که لحظات اولیه هدف قرار دادن یک کشتی متخلف از قوانین دریایی در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. ‎


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برچسب‌ها:
فیلمتنگه هرمزویدیونبض خبرحمله به نفتکش ایرانحمله به کشتیکنترل تنگه هرمز

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