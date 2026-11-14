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نبض خبر
تصاویر هدف قرار دادن یک کشتی متخلف
تعداد بازدید: ۳۶
تعداد بازدید: ۳۶
تصاویری که لحظات اولیه هدف قرار دادن یک کشتی متخلف از قوانین دریایی در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را نشان میدهد.
نبض خبر
تصاویری که لحظات اولیه هدف قرار دادن یک کشتی متخلف از قوانین دریایی در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را نشان میدهد.
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