تصاویر هدف قرار دادن یک کشتی متخلف

تصاویر و صوت تهدید به قتل دزدان معروف!

تصاویر و صوت تهدید به قتل دزدان معروف! یک طلافروشی پس از آنکه ویدیویی از سارقین منتشر کرد با پیام‌های تهدیدآمیز صوتی از طریق پیام رسا…