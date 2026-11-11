تصاویر یک نفتکش دیگر که منهدم شد

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه105 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم نبض خبرتصاویر یک نفتکش دیگر که منهدم شد تعداد بازدید: ۲۳ تعداد بازدید: ۲۳ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201273 | 105 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۱:۴۳ | 11 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن تصاویر یک نفتکش متخلف دیگر که حین تلاش برای عبور از تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین منهدم شد را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201273/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیونبض خبربستن تنگه هرمزجنگ نفتکش هاحمله به نفتکشجنگ دریایی ایران و آمریکاتنگه هرمز کنترل تنگه هرمزهدف قرار گرفتن کشتی مطالب مرتبطتصاویر انهدام جزیره راهبردی در تنگه هرمزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹لحظات نجات بیمار با هلی کوپترتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹تصاویر محرمانه از سایت پدافند هوایی تهران در جنگ چهل روزهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹تصاویر عوارض گیری از کشتیها در تنگه هرمز با دستگاه کارت خوان!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸لحظه هدف قرار گرفتن یک کشتی در دریای عمانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸وضعیت سواحل عمان پس از هدف قرار گرفتن نفتکشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸شدت آتش گرفتن یک کشتی متخلف در تنگه هرمزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷تصاویر لحظات حمله آمریکا به یک نفتکش دیگرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷تصاویر انفجار سه نفتکش متخلف دیگرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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