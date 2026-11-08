||19:33
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرکوروش زارعی درگذشت
0 دیدگاه150 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200629 150 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

شدت آتش گرفتن یک کشتی متخلف در تنگه هرمز

شدت آتش گرفتن یک کشتی متخلف در تنگه هرمز که ظاهراً هدف قرار گرفته را می‌بینید.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://tabnak.ir/fa/news/4200629/

برچسب‌ها:
تنگه هرمزنیروی دریایی سپاه پاسدارانویدیونبض خبرحمله به کشتیکنترل تنگه هرمز

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.