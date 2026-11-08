کپی پیوندچاپ0 دیدگاه150 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم تعداد بازدید: ۱۹ کد خبر: 4200629 | 150 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۲:۰۰ | 8 November 2026 نبض خبرشدت آتش گرفتن یک کشتی متخلف در تنگه هرمز شدت آتش گرفتن یک کشتی متخلف در تنگه هرمز که ظاهراً هدف قرار گرفته را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200629/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:تنگه هرمزنیروی دریایی سپاه پاسدارانویدیونبض خبرحمله به کشتیکنترل تنگه هرمز مطالب مرتبطخروشان شدن مهم ترین آبراه تهران بر اثر شدت بارشهاتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷تصاویر لحظات حمله آمریکا به یک نفتکش دیگرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷آتش سوزی دو فروند نفتکش در تنگه هرمزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵5 ویدیو از کشتیهای منهدم شده در 24 ساعت اخیرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰تصاویر انفجار سه نفتکش متخلف دیگرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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