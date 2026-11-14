رشد درآمد عملیاتی بانک پارسیان در مهرماه؛ تراز مثبت ۳.۱ همتی ثبت شد

بانک پارسیان در گزارش عملکرد ماهانه منتهی به ۳۰ مهرماه، از تحقق بیش از ۱۰ هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان درآمد عملیاتی خبر داد؛ رقمی که در مقایسه با شهریورماه افزایش یافته است. هم‌زمان با رشد درآمدها و کاهش هزینه‌های عملیاتی، تراز عملیاتی این بانک در مهرماه به مثبت ۳ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان رسید.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، بر اساس گزارش عملکرد ماهانه این بانک، مجموع درآمدهای عملیاتی این بانک در مهرماه به بیش از ۱۰ هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان رسید؛ در حالی که این رقم در شهریورماه بیش از ۹ هزار و ۶۲۹ میلیارد تومان بود.

بررسی جزئیات درآمدهای بانک پارسیان نشان می‌دهد که بخش عمده درآمد عملیاتی مهرماه از محل تسهیلات اعطایی تأمین شده است؛ به‌طوری‌که درآمد این بخش به ۹ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان رسید.همچنین بانک پارسیان در این ماه ۵۱۹ میلیارد تومان از محل کارمزد درآمد کسب کرد.

در بخش هزینه‌ها نیز عملکرد بانک پارسیان در مهرماه با کاهش همراه بود. مجموع هزینه‌های عملیاتی این بانک در ماه مورد بررسی به ۷ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان رسید که از این میزان، ۶ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان به سود سپرده‌ها اختصاص داشت.

این در حالی است که هزینه‌های عملیاتی بانک پارسیان در شهریورماه بیش از ۷ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان گزارش شده بود؛ موضوعی که از کاهش هزینه‌ها در مهرماه حکایت دارد.

برآیند رشد درآمدهای عملیاتی و کاهش هزینه‌ها موجب شد تراز عملیاتی بانک پارسیان در مهرماه به بیش از ۳ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان برسد که رشد ۹۱ درصدی نسبت به ماه گذشته دارد؛ عملکردی که نشان‌دهنده بهبود تراز عملیاتی این بانک در مقایسه با ماه گذشته است.

در مجموع تراز کل بانک در ۷ماهه امسال برابر با ۱۵.۷ همت است در حالی که دوره مشابه سال گذشته تراز کل، منفی ۹۸۰ میلیاردتومان را نشان می‌دهد.