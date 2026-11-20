اگر به دلمه علاقه دارید مدل‌های متنوع و خوش طعم دلمه را در این مطلب آموزش داده ایم.

به گزارش تابناک؛ دلمه یکی از غذاهای محبوب ایرانی است که می‌توان آن را با برگ مو، فلفل دلمه‌ای، بادمجان، گوجه، کلم و پیاز تهیه کرد. راز یک دلمه خوشمزه، مایه خوش‌عطر، چاشنی متعادل و پخت آرام است.

۱. دلمه برگ مو؛ محبوب و اصیل

مواد لازم:

برگ مو ۵۰۰ گرم، برنج ۱ پیمانه، لپه نصف پیمانه، گوشت چرخ‌کرده ۲۵۰ گرم، سبزی دلمه ۳۰۰ گرم، پیاز ۲ عدد، رب گوجه ۱ قاشق غذاخوری، زردچوبه، نمک، فلفل و آبغوره.

روش تهیه:

برنج و لپه را نیم‌پز کنید. پیاز را تفت دهید و گوشت، ادویه و رب را اضافه کنید. برنج، لپه و سبزی خردشده را داخل مواد بریزید. برگ مو را چند دقیقه در آب جوش قرار دهید تا نرم شود. مقداری از مواد را داخل هر برگ بگذارید و محکم بپیچید. دلمه‌ها را فشرده داخل قابلمه بچینید، کمی آب و آبغوره اضافه کنید و حدود ۴۵ تا ۶۰ دقیقه با حرارت ملایم بپزید.

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۲. دلمه فلفل دلمه‌ای ️

فلفل‌های دلمه‌ای را خالی کنید و داخلشان را با ترکیبی از برنج نیم‌پز، گوشت چرخ‌کرده، پیاز، سبزی دلمه، رب، ادویه و لپه پر کنید.

فلفل‌ها را داخل قابلمه بچینید و مقداری سس گوجه و آب داخل قابلمه بریزید. در قابلمه را بگذارید و حدود ۴۵ دقیقه بپزید.

نکته: استفاده از فلفل‌های رنگی، ظاهر دلمه را بسیار جذاب‌تر می‌کند.

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۳. دلمه بادمجان

بادمجان‌های قلمی را خالی کنید و کمی در آب‌نمک قرار دهید. سپس با مایه دلمه شامل برنج، گوشت، لپه، سبزی و پیاز پر کنید.

دلمه‌ها را در قابلمه بچینید و با سس گوجه، آبغوره و کمی زعفران بپزید.

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۴. دلمه گوجه‌فرنگی

قسمت بالای گوجه‌ها را ببرید و داخلشان را خالی کنید. مایه دلمه را داخل گوجه‌ها بریزید و درِ گوجه را روی آن قرار دهید.

گوجه‌ها را داخل ظرف مناسب بچینید و کمی روغن، آب و آبغوره اضافه کنید. در فر با دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد حدود ۴۰ دقیقه بپزید.

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۵. دلمه کلم

برگ‌های کلم را جدا کرده و چند دقیقه در آب جوش قرار دهید تا نرم شوند. سپس با مایه‌ای از برنج، گوشت، لپه، سبزی دلمه و پیاز پر کنید و بپیچید.

دلمه‌ها را داخل قابلمه فشرده بچینید و با سس گوجه و آبغوره روی حرارت ملایم بپزید.

ترفند: قبل از پیچیدن، قسمت ضخیم رگ برگ کلم را کمی نازک کنید تا دلمه راحت‌تر پیچیده شود.

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۶. دلمه پیاز

پیازهای درشت را چند دقیقه در آب جوش قرار دهید تا لایه‌های آن به‌راحتی جدا شوند. داخل هر لایه را با مایه دلمه پر کنید و رول کنید.

دلمه‌های پیاز را داخل قابلمه بچینید و با ترکیب رب گوجه، آب، آبغوره و کمی زعفران بپزید.

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۷. دلمه بدون گوشت؛ سبک و گیاهی

برای دلمه گیاهی می‌توانید گوشت را حذف کنید و از ترکیب برنج، لپه، عدس، سبزی دلمه، گردوی خردشده، زرشک و پیاز استفاده کنید.

این ترکیب برای دلمه برگ مو بسیار خوش‌طعم است و می‌توانید آن را با آبغوره یا آبلیمو چاشنی بزنید.

راز دلمه خوشمزه

برنج را کاملاً نپزید؛ نیم‌پز باشد تا در زمان پخت له نشود.

مایه دلمه نباید بیش از حد آبکی باشد.

دلمه‌ها را هنگام چیدن فشرده و کنار هم قرار دهید تا باز نشوند.

روی دلمه‌ها یک بشقاب سنگین قرار دهید تا در زمان پخت جابه‌جا نشوند.

ترکیب آبغوره + کمی شکر برای ایجاد طعم ملس بسیار خوشمزه است.

اجازه دهید دلمه با حرارت ملایم و زمان کافی بپزد تا هم برگ‌ها نرم شوند و هم مواد کاملاً جا بیفتند.



