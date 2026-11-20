وزیر اقتصاد با اشاره به قرار گرفتن تورم ماهانه در محدوده ۳ تا ۴ درصد طی چهار ماه گذشته، از کنترل رشد نقدینگی و تلاش برای تثبیت این روند خبر داد.

به گزارش تابناک؛ وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تورم ماهانه به محدوده ۳ تا ۴ درصد طی چهار ماه گذشته گفت: با اجرای سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها و مدیریت بازار بین‌بانکی، رشد نقدینگی به‌شدت کنترل شده و تلاش می‌کنیم تورم ماهانه را در همین محدوده حفظ کنیم.

سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد عنوان کرد: طبق آمار بانک مرکزی، طی چهار ماه گذشته نرخ تورم ماهانه در محدوده ۳ تا ۴ درصد قرار داشته و در مهرماه به ۴.۶ درصد رسیده است.

وی افزود: خوشبختانه رشد ماهانه قیمت‌های سبد مصرف‌کننده کنترل شده و پیش‌بینی می‌کنیم بتوانیم آن را در همین محدوده حفظ کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد نقدینگی را نیز از طریق سیاست‌های کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اقدامات انجام‌شده در بازار بین‌بانکی به‌شدت کنترل کرده‌ایم.

تمام مرزهای تجاری کشور به‌جز یک مرز باز است

مدنی زاده وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری بیان کرد: با وجود تلاش‌های آمریکا و محاصره زمینی طبق آخرین آمار، در حال حاضر تمامی مرزهای کشور به‌جز یک مرز باز هستند و مبادلات تجاری در آن‌ها جریان دارد.

وی افزود: تنها یک مرز به دلایل امنیتی بسته است و سایر مرزها فعالیت تجاری خود را ادامه می‌دهند.

مدنی زاده ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده، افت تجارت خارجی کشور از منفی ۳۵ درصد به منفی ۲۰ درصد رسیده و بخشی از کاهش تجارت در ماه‌های گذشته جبران شده است.



