بازار سهام در هفته گذشته در حالی با افت شاخص کل بورس و رشد شاخص هم‌وزن همراه شد که بررسی ورود و خروج پول حقیقی در بورس نشان می‌دهد نقدینگی از گروه‌های بزرگ مانند بانکی، شیمیایی و فلزی خارج شده و به سمت گروه دارویی، نفتی و صندوق‌های درآمد ثابت حرکت کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار سهام در هفته گذشته تصویری دوگانه از خود به نمایش گذاشت؛ از یک‌سو شاخص کل بورس با افت همراه شد و از سوی دیگر، شاخص هم‌وزن رشد معناداری را ثبت کرد. این واگرایی نشان می‌دهد جریان نقدینگی در بورس در حال تغییر مسیر است و سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند بخشی از منابع خود را از نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز خارج کرده و به سمت گروه‌های کوچک‌تر، صنایع منتخب و صندوق‌های کم‌ریسک منتقل کنند.

در جریان معاملات هفته‌ای که گذشت، شاخص کل بورس در مجموع پنج روز کاری، دو روز مثبت و سه روز منفی را پشت سر گذاشت و در نهایت با افت بیش از ۳۵ هزار واحدی به سطح ۸ میلیون و ۳۹۲ هزار واحد رسید. به این ترتیب، بازدهی هفتگی شاخص کل به منفی ۰.۴ درصد رسید. در مقابل، شاخص کل هم‌وزن بورس طی همین مدت عملکردی مثبت داشت و با ثبت بازدهی ۳.۴ درصدی، بار دیگر نشان داد که تحرک بازار بیش از آنکه در نمادهای بزرگ دیده شود، در سهم‌های کوچک‌تر و متوسط جریان دارد.

خروج پول از بزرگان بازار؛ شیمیایی‌ها، بانک‌ها و فلزات در صدر

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رفتار معامله‌گران در هفته گذشته، بررسی خروج و ورود پول حقیقی در بورس است. آمارها نشان می‌دهد بیشترین خروج پول از گروه‌های بزرگ و سنتی بازار ثبت شده است؛ گروه‌هایی که معمولاً وزن بالایی در شاخص کل دارند و افت آن‌ها می‌تواند مستقیماً شاخص را تحت فشار قرار دهد.

بر این اساس، بیشترین خروج پول حقیقی در هفته گذشته به گروه شیمیایی با ۳.۵ همت اختصاص داشت. پس از آن، گروه بانکی با ۲.۲ همت، چندرشته‌ای‌ها با ۱.۸ همت، صندوق‌های طلا با ۱.۸ همت و فلزات اساسی با ۶۸۸ میلیارد تومان بیشترین خروج نقدینگی را تجربه کردند. در مجموع نیز بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بخشی از گروه‌های بورسی خارج شد.

در میان نمادها نیز وبملت با خروج ۱.۱ همتی، فارس با یک همت، فولاد با ۸۴۹ میلیارد تومان و تابان با ۸۰۴ میلیارد تومان، بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند. این داده‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که فشار فروش در نمادهای بزرگ همچنان پابرجاست و فعالان بازار نسبت به آینده کوتاه‌مدت این گروه‌ها با احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند.

دارویی‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت، مقصد تازه نقدینگی

در مقابل، بخشی از سرمایه‌ها به سمت گروه‌هایی حرکت کرده که یا از منظر ریسک در موقعیت باثبات‌تری قرار دارند یا در مقطع فعلی از جذابیت بیشتری برای معامله‌گران برخوردار شده‌اند. در این میان، صندوق‌های درآمد ثابت با ۵.۸ همت و گروه دارویی نیز با ۵.۸ همت، بیشترین ورود پول حقیقی را در میان گروه‌های بورسی به خود اختصاص دادند.

پس از این دو گروه، صندوق‌های بخشی با ۱.۳ همت، گروه خودرو با ۸۱۷ میلیارد تومان، گروه نفتی با ۷۶۵ میلیارد تومان و صندوق‌های نقره با ۷۲۹ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در مجموع، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان ورود پول حقیقی در برخی گروه‌های بازار ثبت شد.

در میان نمادها نیز پالایش با ۷۳۴ میلیارد تومان، دوایکس با ۶۳۵ میلیارد تومان، شتران با ۶۱۶ میلیارد تومان و دعبید با ۵۴۲ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را تجربه کردند. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از نقدینگی بازار در حال حرکت به سمت صنایع دفاعی‌تر یا نمادهایی است که از نگاه سرمایه‌گذاران، ظرفیت رشد یا امنیت بیشتری دارند.

عملکرد بورس در آبان؛ رشد بیشتر در نمادهای کوچک

بررسی عملکرد بازار سهام در آبان‌ماه نیز حاوی نکات مهمی است. در بازه زمانی یک‌ماهه، شاخص کل بورس بازدهی مثبت ۲.۶ درصدی داشته و شاخص کل هم‌وزن نیز رشد قابل توجه ۱۱.۲ درصدی را به ثبت رسانده است. این اختلاف قابل توجه میان دو شاخص، یک پیام روشن دارد: رشد بورس در آبان بیشتر بر دوش نمادهای کوچک و متوسط بوده و سهم شرکت‌های بزرگ در این رشد کمتر بوده است.

در این بازه، بیشترین ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت با ۲۰ همت اختصاص داشت. پس از آن، صندوق‌های نقره و صندوق‌های سهامی هر کدام با ۲.۲ همت، گروه نفتی با ۱.۶ همت، حمل‌ونقل با ۱.۳ همت، فراکابی‌ها با ۱.۱ همت و گروه لاستیک با ۸۹۳ میلیارد تومان بیشترین جذب نقدینگی را ثبت کردند.

در میان نمادها نیز نور با ۲.۷ همت، پالایش با ۱.۱ همت، شتران با یک همت و فباهنر با یک همت، بیشترین ورود پول حقیقی ماهانه را داشتند.

بیشترین خروج پول در آبان از کدام گروه‌ها بود؟

در مقابل، داده‌های آبان‌ماه نشان می‌دهد بیشترین خروج پول حقیقی از صندوق‌های طلا با ۵.۸ همت، گروه بانکی با ۵.۴ همت، کانه‌های فلزی با ۳.۲ همت، فلزات اساسی با ۳ همت، سیمان با ۱.۸ همت و همچنین گروه‌های سرمایه‌گذاری و غذایی هر کدام با ۱.۴ همت ثبت شده است.

در بین نمادها نیز وبملت با ۳.۱ همت، فولاد با ۲.۸ همت، تابان با ۲ همت و ومعادن با ۱.۴ همت، در صدر فهرست نمادهای دارای بیشترین خروج پول حقیقی در آبان قرار گرفتند.

بازدهی بازارهای دارایی؛ هفته منفی برای طلا، نقره و صندوق‌های اهرمی

در کنار تحولات بورس، بررسی بازدهی بازارهای دارایی در هفته گذشته نیز نشان می‌دهد اغلب بازارها شرایط منفی را تجربه کرده‌اند. اونس نقره با افت ۱۳.۹ درصدی، اونس پلاتین با کاهش ۱۲.۹ درصدی، صندوق‌های اهرمی با افت ۵.۵ درصدی، طلای ۲۴ عیار با کاهش ۳ درصدی و صندوق‌های طلا با افت ۲.۱ درصدی مواجه شدند.

در این میان، تنها شاخص کل هم‌وزن و صندوق‌های درآمد ثابت توانستند بازدهی مثبت ثبت کنند؛ به ترتیب ۳.۴ درصد و ۰.۷ درصد. این موضوع نیز بار دیگر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی به سمت گزینه‌های محتاطانه‌تر یا سهم‌های کوچک‌تر با ظرفیت نوسان بیشتر متمایل شده‌اند.

نمادهای زیر ۱۰۰ تومان در بورس

در پایان، در میان نمادهای بورسی زیر ۱۰۰ تومان نیز نام‌هایی مانند های‌وب، ذوب، خساپا، خودرو، تپکو، خکاوه و وتجارت دیده می‌شود؛ نمادهایی که معمولاً در مقاطع خاص مورد توجه معامله‌گران ریسک‌پذیر قرار می‌گیرند و می‌توانند در صورت تشدید جریان سفته‌بازانه، بیش از پیش در کانون توجه بازار قرار بگیرند.

جمع‌بندی

آنچه از معاملات هفته گذشته و همچنین عملکرد یک‌ماهه بورس برمی‌آید، این است که بازار سهام در حال تجربه یک جابجایی معنادار در مسیر نقدینگی است. خروج پول از نمادهای بزرگ، بانکی، فلزی و شیمیایی در کنار ورود نقدینگی به دارویی‌ها، نفتی‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت، نشان می‌دهد معامله‌گران فعلاً با احتیاط بیشتری به سراغ سهم‌های شاخص‌ساز می‌روند. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمالاً در کوتاه‌مدت نیز همچنان شاخص هم‌وزن عملکردی بهتر از شاخص کل بورس خواهد داشت.“متن نقل‌قول”



