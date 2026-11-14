خروج ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی پول حقیقی؛ روایت یک روز نزولی در بورس

بورس تهران هفته را نزولی آغاز کرد؛ شاخص کل با کاهش بیش از ۷۳ هزار واحدی به ۸ میلیون و ۳۵۴ هزار واحد عقب نشست و در حالی که ۵۵ درصد نمادها منفی بودند، ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد خارج شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، شاخص کل بورس تهران در نخستین روز هفته با روندی نزولی آغاز به کار کرد و در پایان معاملات با کاهش ۷۳ هزار و ۲۶۸ واحدی به سطح ۸ میلیون و ۳۵۴ هزار واحد رسید. بدین ترتیب، بازدهی روزانه شاخص کل منفی ۰٫۸۷ درصد ثبت شد. این افت در حالی رقم خورد که در جریان معاملات امروز بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار معامله بورسی انجام شد و ارزش کل این معاملات از مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان گذشت؛ آماری که نشان می‌دهد حجم دادوستد در بازار بالا بوده، اما جهت‌گیری قیمت‌ها نزولی مانده است. در پایان بازار امروز، ارزش کل بورس تهران نیز به بیش از ۲۹ هزار همت، معادل ۱۰۶ میلیارد دلار، رسید.

علاوه بر شاخص کل، شاخص قیمت وزنی ـ ارزشی نیز امروز بیش از ۱۲ هزار واحد کاهش یافت و به یک میلیون و ۳۷۸ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن، که وزن نمادها در آن یکسان است و تصویر دقیق‌تری از رفتار عمومی بازار ارائه می‌دهد، نیز افت بیش از ۳ هزار واحدی را تجربه کرد و در سطح ۲ میلیون و ۳۵۳ هزار واحد ایستاد. کاهش هم‌زمان هر سه شاخص نشان می‌دهد فشار فروش تنها به نمادهای شاخص‌ساز محدود نبوده و دامنه‌ای گسترده داشته است.

چند درصد نمادهای بورس منفی بودند؟

امروز در حالی ۵۵ درصد نمادهای بورس، معادل ۵۳۸ نماد، در محدوده منفی معامله شدند که ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد بورس خارج شد. در همین حال، ۲۱۹ میلیارد تومان نیز از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد؛ خروجی که می‌تواند نشانه تغییر موضع بخشی از سرمایه‌گذاران کم‌ریسک باشد. ارزش سفارشات خرید در پایان بازار به ۶.۸ همت و ارزش سفارشات فروش به ۲.۸ همت رسید؛ شکافی که برتری طرف تقاضا را در قیمت‌های پایین‌تر نشان می‌دهد.

در این میان، نمادهای فملی، فارس، فولاد، وبملت، وغدیر و تاصیکو بیشترین تأثیر را بر شاخص بورس بر جای گذاشتند و نمادهای فولاد، شپنا، وبملت و شپدیس در فهرست پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار قرار گرفتند.

گروه هایی با بیشترین خروج پول

با منفی‌شدن فضای کلی بازار، بیشترین خروج پول حقیقی به گروه‌های شیمیایی با ۱.۳ همت، بانک با ۱.۱ همت، فلزات با ۱ همت و چندرشته‌ای‌ها با ۵۱۷ میلیارد تومان اختصاص یافت و نمادهای فارس، وبملت، شپدیس، وغدیر و فولاد در صدر نمادهای با بیشترین خروج پول حقیقی ایستادند.

در مقابل، بیشترین ورود پول به گروه‌های صندوق بخشی با ۳۷۳ میلیارد تومان، نفتی با ۳۳۰ میلیارد تومان و صندوق اهرمی با ۱۱۱ میلیارد تومان رسید و نمادهای پالایش، دارا یکم و اهرم بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند.



