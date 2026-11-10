هجوم نقدینگی به بورس؛ ورود ۱۱.۵ همت پول در روز جهش شاخص

بورس با جهش حدود ۲۲۰ هزار واحدی شاخص کل، وارد کانال ۸ میلیون و ۳۵۷ هزار واحد شد؛ روزی که ۹۵ درصد نمادها سبزپوش شدند و ورود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بورس تهران در چهارمین روز هفته با رشد چشمگیر شاخص‌ها و ورود قابل‌توجه پول حقیقی همراه شد. شاخص کل با افزایش ۲۱۹ هزار و ۹۲۴ واحدی، به سطح ۸ میلیون و ۳۵۷ هزار واحد رسید و بازدهی روزانه ۲.۷ درصدی را ثبت کرد. هم‌زمان، مثبت بودن ۹۵ درصد نمادهای بازار، از گستردگی رشد قیمت‌ها در معاملات امروز حکایت داشت.

رشد هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن

در کنار صعود نماگر اصلی بورس، شاخص قیمت وزنی ـ ارزشی نیز بیش از ۳۶ هزار واحد افزایش یافت و در سطح یک میلیون و ۳۷۹ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن هم با رشد بیش از ۵۵ هزار واحدی، به ۲ میلیون و ۳۳۸ هزار واحد رسید. رشد هم‌زمان این شاخص‌ها نشان می‌دهد روند صعودی معاملات، تنها به نمادهای بزرگ و اثرگذار محدود نبوده است.

ارزش معاملات از ۳۲ هزار میلیارد تومان گذشت

در جریان دادوستدهای امروز، بیش از ۵۶۳ هزار معامله در بورس ثبت شد که ارزش آن‌ها از ۳۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. همچنین، ارزش کل بورس تهران در پایان معاملات، با افزایش نسبت به روز گذشته، به بیش از ۲۹ هزار همت، معادل ۱۱۰ میلیارد دلار رسید.

در این روز، ۹۱۲ نماد، معادل ۹۵ درصد بازار، بازدهی مثبت داشتند. از این تعداد، ۸۲۰ نماد رشد قیمت ۲ تا ۳ درصدی را تجربه کردند؛ در مقابل، تنها ۴۶ نماد با بازدهی منفی به کار خود پایان دادند.

ورود ۱۱.۵ همت پول به معاملات خرد

یکی از مهم‌ترین تحولات امروز، ورود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول به معاملات خرد بورس بود. در سوی دیگر، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۵.۳ همت منابع مواجه شدند؛ آماری که در کنار ورود پول به سهام، تغییر مسیر بخشی از نقدینگی را نشان می‌دهد.

صندوق‌های سهامی با ۱.۷ همت، گروه شیمیایی با ۱.۴ همت، صندوق‌های بخشی و گروه نفتی هرکدام با ۱.۳ همت، گروه بانکی با یک همت و فلزات با ۸۲۶ میلیارد تومان، بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند.

کدام نمادها در کانون توجه بودند؟

نمادهای پالایش، شبریز، وبملت، فارس و فولاد بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در مقابل، وبصادر، بیدار، دی و اهرم با خروج پول حقیقی مواجه شدند. صندوق‌های طلا نیز در مجموع خروج ۴۷۸ میلیارد تومان پول را تجربه کردند.

در پایان معاملات، فملی، فارس، فولاد، شپنا و شستا بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. همچنین، شبریز، فملی، وبملت و تاصیکو در میان نمادهای پرتراکنش قرار گرفتند تا معاملات چهارمین روز هفته با برتری محسوس نمادهای مثبت پایان یابد.



