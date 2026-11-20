



به گزارش تابناک؛ منابع خبری مختلف با انتشار اخباری اعلام کردند که یک کشتی در سواحل عمان هدف قرار گرفته و آتش گرفته است.

پیش از این صابرین نیوز از وقوع انفجارهایی در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن یک کشتی در این تنگه خبر داده بود.

برخی از این منابع با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از وقوع آتش‌سوزی روی آب در نزدیکی مسقط، پایتخت عمان، خبر می‌دهند و به نظر می‌رسد یک کشتی در آن نقطه هدف قرار گرفته است.

منبع: ایسنا



