مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل نوشت: فشار بر علما و سرکوب مطالبات مدنی در بحرین، شکاف دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند که شکاف با چتر پوسیده امنیتی آمریکا پُر نخواهد شد.

به گزارش تابناک؛علی اکبر ولایتی امروز جمعه(۲۹ آبان ماه) در حساب کاربری خود به زبان عربی خطاب به حکام بحرین، نوشت: فشار بر علما، به‌ویژه آیت‌الله عیسی قاسم، و سرکوب مطالبات مدنی در بحرین، شکاف دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند.

وی تاکید کرد: شکافی که نه چتر پوسیده امنیتی آمریکا و نه سراب عادی‌سازی با اسرائیل، ترمیمش خواهد کرد. در گفتمان اصیل اسلامی، اصالت و مشروعیت سیاسی از اراده مردم سرچشمه می‌گیرد و بدون رضایت آنان دوام نخواهد داشت.