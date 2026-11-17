وزارت امور خارجه ایران صدور احکام حبس ابد و طولانی‌مدت علیه شماری از علما و شهروندان بحرینی را به‌شدت محکوم کرد و با رد اتهام ارتباط این افراد با ایران، حاکمان بحرین را به توقف سرکوب فراخواند.

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صدور احکام ظالمانه علیه جمعی از علما و شهروندان بحرینی به بهانه‌های واهی را تضییع نظام‌مند و گسترده حقوق بشر دانسته و آن را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است، صدور احکام ظالمانه حبس ابد و طویل المدت و مصادره اموال علمای دینی در فاصله کوتاهی بعد از اظهارات سخیف وزیر امور خارجه آمریکا علیه علما و بزرگان عالم تشیع بیانگر دنباله‌روی حاکمان بحرین از فتنه‌انگیزی مذهبی هیات حاکمه آمریکا است.

وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد: «بدون تردید برگزاری دادگاه‌های نمایشی و استفاده از پوشش قضایی برای مجازات دسته‌جمعی و ایذاء علما و مردم عادی بحرین به هیچ عنوان نمی‌تواند ماهیت ضد انسانی این اقدام و مغایرت آن با اصول و موازین بنیادین حقوق بشر را مخفی کند.

در این بیانیه آمده است: «طرح اتهام‌های کاملا واهی و بی‌اساس از جمله ارتباط با ایران به عنوان مبنایی برای تعقیب کیفری شهروندان بحرینی و محکوم کردن دسته‌جمعی آنها به حبس‌های طولانی‌مدت، نشانه روشن سوءاستفاده حاکمان بحرین از نهاد قضا برای سرکوب هرگونه حق‌طلبی است که این خود موجب بی اعتباری نظام قضایی بحرین، بطلان احکام صادره و تشدید عدم مشروعیت و مقبولیت طبقه حاکم بر این کشور خواهد شد.

وزارت امور خارجه کشورمان ضمن رد قاطع ادعاهای بی‌اساس مطرح‌شده علیه ایران، حاکمان بحرین را به توقف سرکوب مردم و علمای دینی و رعایت حقوق بشری و شهروندی آنها وفق موازین حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی فرا خوانده و خاطرنشان کرد که سیاست سرکوب و ارعاب به هیچ عنوان نمی‌تواند مردم بحرین را از پیگیری خواسته‌های مشروع و به حق خود بازدارد.

منبع: ایسنا



