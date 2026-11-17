محمد بیات در گفتگو با خبرنگار تابناک، در واکنش به گلایه‌های فرزند شهید مینوچهر، دانشمند فقید هسته‌ای کشورمان _ که در جنگ ۱۲ روزه به همراه همسرش به شهادت رسید_، از بی مهری و کم توجهی برخی از مسئولان به خانواده‌ این شهیدان و دیگر شهدای کشورمان انتقاد و بر ضرورت دلجویی از خانواده‌های شهدا تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا عزیزان خود را در راه امنیت و نظام فدا کردند، اظهار کرد: رسیدگی به خانواده شهدا از وظایف مسئولان است و آنان باید با حضور در کنار خانواده شهدا، از این عزیزان دلجویی و مشکلاتشان را پیگیری کنند.

وی گلایه‌های مطرح شده توسط محمدسعید مینوچهر را، قابل تامل و مایه تاسف دانست و با پاسداشت یاد همه شهدای کشور، از نهادهای مرتبط خواست حتما به وظایف خود در این باره عمل کنند.

بیات همچنین با اشاره به آمار شهدا در شهرستان خمین در جنگ اخیر و جنگ ۱۲ روزه گفت: این شهرستان با جمعیتی حدود ۱۱۲ هزار نفر، ۴۸ شهید در جریان جنگ اخیر تقدیم کرده است و ۱۰ شهید دیگر نیز در خارج از محدوده شهری بوده اند که در مقایسه با جمعیت شهرستان قابل توجه و رکورد است.

وی ادامه داد: مسئولان شهری و استانی از خانواده شهدا تکریم و دلجویی کرده اند و خواستاریم این رویکرد در تمامی شهرها و استانهای کشور انجام شود.

او همچنین افزود: خانواده شهدا عزیزانشان را از دست دادند به خاطر من مسئول، پس شایسته است بیشتر و شایسته‌تر تکریم شوند و ما نیز در مجلس به موضوع ورود خواهیم کرد تا دغدغه‌های آنان را پیگیری کنیم.

اخیرا محمد سعید مینوچهر، فرزند شهید مینوچهر دانشمند هسته‌ای کشور در مصاحبه با تابناک، از بی‌مهری‌ها و عدم حمایت برخی از نهادها گلایه و تأکید کرده بود که خانواده شهدای جنگ اخیر و جنگ ۱۲ روزه رها شده اند و کسی خبری از بازماندگان این شهدا نمی‌گیرند.

این مصاحبه بازتاب‌های زیادی در فضای رسانه ای داشته است.