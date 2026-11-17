سخنگوی قوه قضائیه از مطرح بودن ۷۳ پرونده مربوط به تراستی‌ها و ۲ هزار و ۳۸۴ پرونده مرتبط با رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی در دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش تابناک، سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در نشست خبری با خبرنگاران، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تراستی‌ها و همچنین حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را تشریح کرد.

سید علی کاظمی در این نشست در پاسخ به پرسشی درباره پرونده‌های تراستی‌ها و اینکه پرونده‌های جدیدی در این رابطه شناسایی شده و اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات اقتصادی اظهار کرد: در مورد پرونده‌های تراستی‌ها روند همان مواردی است که پیش‌تر درباره آنها اطلاع‌رسانی شده همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارند.

۷۳ پرونده تراستی و ۲۳۸۴ پرونده رفع تعهد ارزی در دستگاه قضایی

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در حال حاضر ۷۳ پرونده تراستی و همچنین ۲ هزار و ۳۸۴ پرونده مربوط به رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی در دستگاه قضایی مطرح است. برخی از این پرونده‌ها در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شده‌اند و برخی دیگر همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند.

وی با اشاره به وضعیت رسیدگی به این پرونده‌ها افزود: برخی از پرونده‌ها در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شده‌اند و برخی دیگر همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند.

کاظمی همچنین از به نتیجه رسیدن سه پرونده در مرحله رسیدگی دادگاه خبر داد و گفت: روز گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای عالی قضایی این موضوع را اعلام کرده است. رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز در مراجع قضایی ادامه دارد و دستگاه قضایی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اقدامات اصلاحی و بازدارنده قوه قضائیه برای جلوگیری از تکرار تخلفات اظهار امیدواری کرد با تداوم رسیدگی‌های قضایی و تقویت سازوکارهای پیشگیرانه، میزان تخلفات در این حوزه کاهش یابد.

حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس قطعی است

سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تلاش مدیرعامل منفصل‌شده هلدینگ خلیج فارس برای جلوگیری از اجرای حکم انفصال خود، تأکید کرد که حکم صادرشده از سوی دیوان محاسبات قطعی شده و باید اجرا شود.

کاظمی با بیان اینکه حکم انفصال فرد مورد اشاره از سوی دیوان محاسبات صادر و قطعی شده، گفت: این حکم پس از قطعیت به تأیید حاکم شرع دیوان محاسبات نیز رسیده و نظارت‌های لازم برای اجرای آن انجام خواهد شد.

وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیگیری اجرای حکم تصریح کرد: حکم انفصال پس از قطعیت در دیوان محاسبات از سوی سازمان بازرسی پیگیری شده و لازم‌الاجراست.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ادامه تصدی این مسئولیت از سوی فرد مذکور برخلاف قانون است، اظهار کرد: حکم صادرشده باید حتماً اجرا شود و در اجرای آن تردیدی وجود ندارد. نظارت‌های لازم برای اجرای این حکم صورت خواهد گرفت.

بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، موضوع اجرای حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس همچنان تحت نظارت قرار دارد و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری اجرای آن را دنبال می‌کند.