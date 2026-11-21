رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح آخرین تصمیمات و بررسی‌های انجام‌شده درباره ساماندهی کارت‌های سوخت، از بررسی پیشنهاد افزایش سهمیه بنزین ۱۰ هزار تومانی در کنار سهمیه‌های فعلی خبر داد و گفت: انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی باید به‌صورت مرحله‌ای و پس از آسیب‌شناسی اجرای آزمایشی انجام شود.

به گزارش تابناک، سهمیه بنزین در کشور سال‌های اخیر به یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده؛ موضوعی که از یک‌سو با معادلات تولید، مصرف، واردات و قاچاق سوخت ارتباط مستقیم دارد و از سوی دیگر هرگونه تغییر در نظام سهمیه‌بندی و نحوه دسترسی مردم به آن می‌تواند آثار گسترده‌ای بر زندگی روزمره خانوارها و انتظارات عمومی داشته باشد.

در شرایط جنگی و حمله به برخی پتروشیمی‌ها بحث ناترازی بنزین و ضرورت مدیریت مصرف آن در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته، موضوع ساماندهی کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و انتقال سهمیه به کارت‌های بانکی نیز به یکی از محورهای مهم تصمیم‌گیری تبدیل شده است. اجرای آزمایشی این طرح در ۱۱ استان کشور، طرح پرسش‌هایی درباره میزان سهمیه مورد نیاز مردم، نحوه تأمین سوخت در شرایط اضطراری و سرنوشت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها ایجاد کرده است.

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جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها به کل کشور می‌رسد

انتشار آمارهایی درباره تولید و مصرف روزانه بنزین و میزان قاچاق این فرآورده، اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و ارائه تصویری جامع از وضعیت سوخت کشور را دوچندان کرده؛ چراکه تصمیمات مرتبط با بنزین فقط یک موضوع فنی و اقتصادی نیست و نحوه اجرای آن و چگونگی اطلاع‌رسانی درباره آن نیز در آرامش اجتماعی تأثیرگذار است.

در همین راستا، موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک ضمن تشریح جزئیات نشست مشترک با مسئولان وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی درباره انتقال سهمیه بنزین به کارت‌های بانکی، آینده کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، پیشنهاد افزایش سهمیه، امکان خرید و فروش سهمیه استفاده‌نشده، وضعیت تولید و مصرف و ضرورت مدیریت متمرکز این موضوع توضیحاتی ارائه کرد.

اجرای آزمایشی انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی

موسی احمدی با اشاره به نشست مشترک کمیسیون انرژی با مسئولان وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار کرد: در این جلسه، اقدامات اخیر در حوزه کارت‌های سوخت و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ساماندهی این موضوع به‌صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان وزارت نفت گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند. همچنین گزارش‌هایی از ۱۱ استانی که طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در آنها به‌صورت پایلوت اجرا شده بود، مطرح شد و مسائل و مشکلات احتمالی این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین جلسه، سازمان بهینه‌سازی نیز گزارشی درباره اقدامات خود در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی ارائه کرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به برخی اقدامات این سازمان در زمینه توسعه خودروهای برقی و موتورسیکلت‌های برقی و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با شهرداری تهران و سایر دستگاه‌ها تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۶ و تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، موضوع انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی باید دنبال شود و در نهایت نیز گواهی الکترونیکی مربوط به این فرآیند صادر شود.

احمدی ادامه داد: وزارت نفت در حال انجام این اقدامات است و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه ورود کرده و اقدامات نرم‌افزاری خوبی انجام داده با این حال تأکید ما این است که اجرای طرح به‌صورت مرحله‌ای و با اجرای آزمایشی پیش برود تا نقاط ضعف احتمالی شناسایی شود و مردم در جریان اجرای آن با مشکل مواجه نشوند.

افزایش سهمیه بنزین ۱۰ هزار تومانی/ جبران حذف کارت‌های اضطراری

وی درباره میزان سهمیه بنزین مورد نیاز مردم در صورت جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها گفت: نگاه کارشناسی مطرح‌شده این است که معادل سوختی که مردم پیش از این از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه دریافت می‌کردند، در قالب سهمیه کارت‌های شخصی و بانکی آنها پیش‌بینی شود تا مردم از بابت دسترسی به سوخت نگرانی نداشته باشند.

احمدی با اشاره به سهمیه‌های فعلی بنزین بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ‌های فعلی در اختیار خودروها قرار می‌گیرد و در بررسی‌های کارشناسی این موضوع مطرح شده که به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ لیتر دیگر نیز به سهمیه با نرخ ۱۰ هزار تومان اضافه شود. این ارقام در حد پیشنهاد کارشناسی است و تصمیم نهایی باید با بررسی شرایط تولید، میزان مصرف، ذخایر و ظرفیت‌های کشور از سوی دولت اتخاذ شود. پیش‌بینی کارشناسی این است که با افزایش سهمیه با نرخ ۱۰ هزار تومان، بتوان نیاز مردم را تأمین و زمینه جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها را فراهم کرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: البته دولت برای اتخاذ تصمیم نهایی باید شرایط تولید، ذخایر و میزان مصرف را بررسی کند و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این متغیرها درباره میزان سهمیه بنزین تصمیم‌گیری کرد.

سهمیه ویژه برای افراد خاص

احمدی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی شرایط خاص و اضطراری افزود: باید برای افرادی که به دلایل ضروری، از جمله بیماری، رفت‌وآمدهای بین‌شهری، مأموریت‌های کاری یا شرایط خاص شغلی ناچار به استفاده بیشتر از بنزین هستند، سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود. برای نمونه، برخی معلمان در مرکز شهرستان سکونت دارند اما برای تدریس به روستاها و شهرهای اطراف رفت‌وآمد می‌کنند. طبیعتا باید نیاز این گروه‌ها و سایر افرادی که شرایط مشابه دارند، در نظام جدید توزیع سوخت دیده شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت طراحی سازوکار عادلانه برای این گروه‌ها تصریح کرد: این موضوع باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که افراد واقعاً نیازمند بتوانند از سهمیه اضطراری استفاده کنند و زمینه ایجاد تبعیض یا برخوردهای سلیقه‌ای فراهم نشود.

امکان فروش سهمیه استفاده‌نشده بنزین به دیگران

وی به پیشنهاد کارشناسی درباره امکان واگذاری سهمیه استفاده‌نشده بنزین به دیگران اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در بررسی‌ها مطرح شده، این است که اگر مالک خودرو به هر دلیلی از تمام سهمیه خود استفاده نکند، سازوکاری طراحی شود تا بتواند سهمیه باقی‌مانده را در اختیار دیگران قرار دهد و به فروش برساند.

احمدی افزود: در چنین سازوکاری، افراد می‌توانند بر اساس توافق میان خود از سهمیه استفاده‌نشده دیگران بهره‌مند شوند. این موضوع می‌تواند برای افرادی که مصرف سوخت کمتری دارند نیز امکان استفاده اقتصادی از سهمیه خود را فراهم کند. البته این موارد در حد مباحث کارشناسی و پیشنهادهای مطرح‌شده و برای اجرای آن باید سازوکار مشخص و شفافی تعریف شود تا حقوق مردم حفظ شود و زمینه بروز مشکلات و تبعیض در این زمینه به وجود نیاید.

ناترازی بنزین فنی است، نه محل اظهارنظرهای پراکنده!

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حساسیت موضوع سهمیه بنزین و ضرورت پرهیز از اظهارنظرهای غیرجامع درباره وضعیت سوخت کشور اظهار کرد: همان‌طور که رئیس مجلس نیز در جلسه روز یکشنبه مطرح کردند، موضوع بنزین و ناترازی آن، یک مسئله فنی و مهندسی است که نیازمند بررسی دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن همه ابعاد موضوع است. ما نیز در کمیسیون انرژی همین رویکرد را دنبال کرده‌ایم و تأکیدمان بر این بوده که موضوع باید به‌صورت جامع بررسی شود و اظهارنظرها درباره آن نیز بر اساس یک جمع‌بندی کارشناسی و با در نظر گرفتن همه جوانب صورت بگیرد.

احمدی با بیان اینکه شرایط کشور در حوزه تولید و مصرف انرژی تابع متغیرهای مختلفی است، تصریح کرد: در شرایط خاص کشور و با توجه به اقتضائات مدیریت کشور، ممکن است در بخش تولید و مصرف نوساناتی ایجاد شود. بنابراین نمی‌توان بدون بررسی شرایط و صرفاً بر اساس یک عدد یا یک شاخص درباره وضعیت بنزین اظهارنظر کرد.

وی خاطرنشان کرد: نگاه ما این است که واقعیت‌ها به مردم گفته شود، اما این اطلاع‌رسانی باید دقیق، جامع و مسئولانه باشد و به‌گونه‌ای نباشد که با اظهارنظرهای پراکنده، نگرانی و التهاب غیرضروری در جامعه ایجاد شود.

تشکیل کمیته تخصصی برای رصد تولید، مصرف، واردات و ناترازی بنزین

احمدی از تشکیل کمیته تخصصی فنی در کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی مستمر وضعیت بنزین خبر داد و گفت: این کمیته در طول هفته وضعیت تولید، مصرف، واردات و میزان ناترازی بنزین را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و موضوع افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف نیز در دستور کار آن قرار دارد.

وی افزود: این کمیته به‌صورت تخصصی در حال بررسی است تا بتوانیم به یک جمع‌بندی دقیق درباره وضعیت تولید و مصرف برسیم و شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که ضمن تأمین نیاز مردم، از بروز مشکلات در نظام تأمین و توزیع سوخت جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: یکی از ضرورت‌های جدی در این زمینه، ایجاد هماهنگی و مدیریت متمرکز میان دستگاه‌های اجرایی است؛ چراکه وقتی دستگاه‌های مختلف به‌صورت جداگانه درباره موضوعات مرتبط با بنزین اظهارنظر می‌کنند، ممکن است برداشت‌های متفاوتی در جامعه ایجاد شود.

احمدی ادامه داد: باید یک جمع‌بندی کارشناسی و واحد وجود داشته باشد تا تصمیمات و اطلاع‌رسانی‌ها بر اساس آن انجام شود و همه دستگاه‌ها در یک مسیر مشخص حرکت کنند. هدف ما این است که با بررسی همه ابعاد، به یک آرامش و اطمینان جامع در جامعه برسیم.

واکنش به آمار تولید و مصرف بنزین و سهم قاچاق از آن

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره آمار تولید و مصرف بنزین، از جمله ارقام اعلام‌شده درباره تولید روزانه ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و مصرف حدود ۱۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و همچنین سهم پنج درصدی قاچاق از قاچاق سوخت، بر ضرورت بررسی همه‌جانبه این آمارها تأکید کرد.

احمدی با اشاره به حساسیت موضوع اطلاع‌رسانی در حوزه انرژی اظهار کرد: در این زمینه باید همه واقعیت‌ها و شرایط موجود در کنار یکدیگر بررسی شوند. موضوع تولید، مصرف، واردات و ناترازی هر کدام ابعاد و متغیرهای خاص خود را دارند و نمی‌توان صرفاً با استناد به یک آمار درباره وضعیت کلی بنزین کشور قضاوت کرد. کمیسیون انرژی نیز دقیقاً با همین نگاه، کمیته تخصصی فنی تشکیل داده تا آمار و اطلاعات مربوط به این بخش‌ها به‌صورت مستمر بررسی و ارزیابی شود.

ضرورت جلوگیری از نگرانی و شوک اجتماعی در تصمیمات بنزینی

احمدی با اشاره به حساسیت اجتماعی موضوع بنزین و ضرورت مدیریت صحیح افکار عمومی تصریح کرد: مردم باید در جریان واقعیت‌های کشور قرار بگیرند، اما این اطلاع‌رسانی باید از مسیر کارشناسی و با در نظر گرفتن همه شرایط انجام شود. در شرایطی که کشور با اقتضائات خاصی در حوزه تولید و مصرف مواجه است، هرگونه تصمیم باید با بررسی دقیق و هماهنگی دستگاه‌های مسئول اتخاذ شود تا ضمن مدیریت مسائل فنی و اقتصادی، آرامش جامعه نیز حفظ شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: هیچ‌گاه نباید اظهارنظری صورت بگیرد که منافع ملی و مصالح کشور را تحت تأثیر قرار دهد یا برای مردم مسئله و نگرانی ایجاد کند. ما معتقدیم واقعیت‌ها باید به مردم گفته شود، اما این کار باید با نگاه جامع و کارشناسی صورت بگیرد.

بررسی مشکلات اجرای طرح در استان‌های جنوبی

وی درباره مشکلات و مسائل مطرح‌شده در برخی استان‌های جنوبی کشور از جمله هرمزگان، بوشهر، جنوب استان فارس و سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این مسائل به‌صورت مقطعی از سوی استانداران و مسئولان استانی پیگیری و برای رفع نیازهای موجود اقداماتی انجام شده است. ما نیز این موارد و آسیب‌های احتمالی اجرای طرح را بررسی می‌کنیم تا در نهایت به یک نگاه جامع و کارشناسی برسیم و تصمیمات لازم با در نظر گرفتن شرایط مناطق مختلف کشور اتخاذ شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: هدف این است که با بررسی همه مشکلات و نیازهای موجود، به یک سازوکار جامع برسیم تا اجرای طرح ساماندهی کارت‌های سوخت و مدیریت مصرف بنزین، بدون ایجاد مشکل برای مردم و با در نظر گرفتن اقتضائات مناطق مختلف کشور دنبال شود.